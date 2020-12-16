Как заработать на Тик-Ток и получить больше подписчиков
Tik-Tok – приложение для воспроизведения коротких видео на китайском языке, выпущенное в 2017 году. Оно дает каждому возможность творчески проявить себя и, что самое интересное, – заработать. Вы можете посмотреть как заработать на Тик-Ток и получить новых подписчиков. В этом вам поможет специальное пособие с актуальной информацией.
Тик-Ток насчитывает более 800 миллионов пользователей по всему миру. Давайте посмотрим, как начать зарабатывать на этой популярной платформе.
Проверенные методы заработка на платформе Тик-Ток
- Сотрудничество с брендами. Когда вы наберете достаточное количество подписчиков, можете начать сотрудничать с рекламодателями. Для этого вам необходимо связаться с ними лично. Вы также можете найти рекламодателя среди представителей местного бизнеса. Все, что вам нужно, – это рекламировать определенный сервис, продукт или курс на вашем Тик-Ток канале. Старайтесь выбирать релевантные рекламные тематики, связанные с вашим каналом, а также интересами аудитории.
- Помощь сообщества. Если вашим подписчикам нравится то, что вы делаете в Тик-Ток, можете попросить их поддержать вас финансово. Это очень хорошая идея, поскольку чем больше подписчиков вы имеете, тем больше вероятность того, что кто-то из них вам не откажет.
- Аудиоспонсорство. TikTok – платформа, которая делает упор на аудио, песни и аудиоклипы. Музыканты начали платить пользователям с большим количеством подписчиков TikTok, чтобы они продвигали их музыку. Чтобы начать сотрудничество, вы должны обращаться к артистам напрямую или через их менеджеров.
- Продажа продукции. Организации, которые хотят монетизировать свою аудиторию напрямую, не полагаясь на рекламные деньги бренда, могут заняться продажей товаров и продуктов своей аудитории. Теперь можно реализовать товары прямо в приложении. Интеграция позволяет пользователям TikTok настраивать и продавать товары 180 различных направлений.
- Получайте деньги от TikTok. TikTok хочет помочь своим крупнейшим пользователям добиться успеха, зарабатывать деньги исключительно через платформу.
Руководители платформы создали фонд для авторов на 200 миллионов долларов с надеждой увеличить его до 1 миллиарда к 2023 году. В рамках этой программы TikTok будет платить создателям напрямую за создание видео. Если вы хотите зарабатывать приличные деньги, воспользуйтесь предоставленной нами информацией.
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