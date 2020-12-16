Как заработать на Тик-Ток и получить больше подписчиков

Tik-Tok – приложение для воспроизведения коротких видео на китайском языке, выпущенное в 2017 году. Оно дает каждому возможность творчески проявить себя и, что самое интересное, – заработать. Вы можете посмотреть как заработать на Тик-Ток и получить новых подписчиков. В этом вам поможет специальное пособие с актуальной информацией.

Тик-Ток насчитывает более 800 миллионов пользователей по всему миру. Давайте посмотрим, как начать зарабатывать на этой популярной платформе.

Проверенные методы заработка на платформе Тик-Ток

Сотрудничество с брендами. Когда вы наберете достаточное количество подписчиков, можете начать сотрудничать с рекламодателями. Для этого вам необходимо связаться с ними лично. Вы также можете найти рекламодателя среди представителей местного бизнеса. Все, что вам нужно, – это рекламировать определенный сервис, продукт или курс на вашем Тик-Ток канале. Старайтесь выбирать релевантные рекламные тематики, связанные с вашим каналом, а также интересами аудитории.

Помощь сообщества. Если вашим подписчикам нравится то, что вы делаете в Тик-Ток, можете попросить их поддержать вас финансово. Это очень хорошая идея, поскольку чем больше подписчиков вы имеете, тем больше вероятность того, что кто-то из них вам не откажет.

Аудиоспонсорство. TikTok – платформа, которая делает упор на аудио, песни и аудиоклипы. Музыканты начали платить пользователям с большим количеством подписчиков TikTok, чтобы они продвигали их музыку. Чтобы начать сотрудничество, вы должны обращаться к артистам напрямую или через их менеджеров.

Продажа продукции. Организации, которые хотят монетизировать свою аудиторию напрямую, не полагаясь на рекламные деньги бренда, могут заняться продажей товаров и продуктов своей аудитории. Теперь можно реализовать товары прямо в приложении. Интеграция позволяет пользователям TikTok настраивать и продавать товары 180 различных направлений.

Получайте деньги от TikTok. TikTok хочет помочь своим крупнейшим пользователям добиться успеха, зарабатывать деньги исключительно через платформу.

Руководители платформы создали фонд для авторов на 200 миллионов долларов с надеждой увеличить его до 1 миллиарда к 2023 году. В рамках этой программы TikTok будет платить создателям напрямую за создание видео. Если вы хотите зарабатывать приличные деньги, воспользуйтесь предоставленной нами информацией.