Как выучить английский язык за короткий срок?

Английский язык не самый сложный, но на изучение требуется время. Однако период обучения можно сократить. Узнайте, как упражнения подойдут начинающим, и вы легко освоите иностранный язык за кроткий срок.

Просмотр видеоконтента

На обучающих порталах предлагаются упражнения по английскому языку для начинающих в широком ассортименте. Можно также освоить язык, просматривая интересный контент с субтитрами. Это может быть:

популярные сериалы;

нашумевшие фильмы;

увлекательные ток-шоу;

передачи о природе, животных;

видеоклипы популярных исполнителей.

Вы будете запоминать новые слова, фразы в расслабленном виде. Это позволит информации отложиться на подсознательном уровне. Впоследствии при общении с иностранцем они будут автоматически всплывать в сознании. Вам будет легко складывать их в предложения.

Чтобы процесс пошел быстрее, уделяйте просмотру контента минимум 1 час в день. Лучше всего смотреть по 2-3 серии любимого сериала. Благодаря такой тренировке вы запомните множество слов.

Аудирование

Многие негативно относятся к аудированию, считая его скучным. Кроме этого, многим ученикам крайне трудно удерживать внимание. Однако благодаря этому упражнению вам будет проще изучить иностранный язык.

Чтобы облегчить себе обучение, разделите урок на 2-3 части. Не торопитесь, прослушивайте фразы до тех пор, пока не запомните их на 90%. Затем переходите к другому упражнению.

Многие прослушивают уроки по дороге домой, на работу. Этот способ дает неплохие результаты. Однако лучше, чтобы фразы были перед глазами, тогда вы сможете не только воспринимать речь на слух, но и запомните написание каждого слова.

Интерактивные игры

Психологами замечено, что и дети, и взрослые хорошо запоминают информацию, если она подается в форме игры. На порталах, посвященных изучению иностранных языков, предлагаются разнообразные интерактивные упражнения, которые отлично подходят для начинающих.

Собери фразу;

Пропущенное предложение;

Слушаем и пишем;

Найди предлоги;

Составь предложение.

Проходя игры вновь и вновь, вы запомните множество новых словосочетаний. Впоследствии вам будет легко применить их на практике. Не теряйте время, попробуйте интерактивные упражнения, и вы получите хорошие результаты за короткие сроки, не прилагая особых усилий.

Изучение грамматики

В английском языке важно научиться азам грамматики, поскольку предложения строятся по определенным правилам. Обязательно изучите все 12 времен. В этом вам помогут электронные книги и видеоуроки.

Большинству это покажется скучным, однако без этого невозможно освоить грамматику. Старайтесь ежедневно изучать по одной теме и обязательно выполнять упражнения. Благодаря практике материал закрепиться в сознании.

Чтение литературы и газет

В сети огромное количество газет и книг. Скачайте их и читайте хотя бы по одной странице в день. Обязательно находите перевод незнакомых слов. Чтение поможет не только обогатить свой словарный запас, но и улучшит грамматику. Сначала будет трудно читать из-за обилия незнакомых слов, но через 2-3 месяца ситуация значительно улучшится. Вы втянетесь в процесс, текст не будет казаться безликим.

Не у каждого есть время на посещение курсов. Однако английский можно выучить самостоятельно при помощи простых упражнений. Выделяйте на это минимум 1 час в день и уже через несколько месяцев ваш уровень значительно повысится. Не останавливайтесь на достигнутом, практикуйтесь, и вскоре вы будете знать язык в совершенстве.