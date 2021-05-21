Как вылечить постоянную усталость
Современная жизнь, наполненная социальным и информационным развитием, приводит к появлению новых заболеваний. Синдром хронической усталости диагностируется у 1-3% населения планеты, однако считается, что заболевших гораздо больше. Всемирная организация здравоохранения не признает патологию официальной болезнью.
Синдром хронической усталости − симптомы и лечение
Заболевание характеризуется хроническим ощущением переутомления. Более половины пациентов составляют женщины. Существует гипотеза развития патологии, согласно которой жители больших городов, постоянно испытывающие психофизические нагрузки, подвержены нервным расстройствам и недомоганию. Особенность синдрома хронической усталости заключается в том, что смена деятельности или качественный отдых не приносят облегчения.
Признаки
При синдроме замедляется синтез белка, это приводит к слабости и боли в мышцах. Нервные регуляторные центры работают в напряженном режиме, поэтому развивается невроз. Симптомы постоянной усталости:
- Нервные болезни. Проявляются вспышками агрессии, нестабильным психоэмоциональным состоянием, апатией, раздражительностью.
- Головные боли.
- Проблемы со сном. Возбуждение на нервной почве приводит к сложному засыпанию. Пробуждение не приносит облегчения − человек продолжает чувствовать усталость.
- Мышечные и суставные боли. Появляются из-за усиленного синтеза молочной кислоты.
- Упадок сил. Отсутствие интереса к профессиональной деятельности и семье.
- Снижение иммунитета. Проявляется возможным вирусным и бактериальным инфицированием.
Лечение
Официальных протоколов терапии не существует, поэтому основное лечение постоянной усталости заключается в купировании существующих симптомов. Легкое медикаментозное воздействие направлено на снятие нервного возбуждения и болей, но оно не принесет результата без коррекции образа жизни и питания. Перед лечением врачу и пациенту необходимо разобраться в причинах появления синдрома и по возможности исключить провоцирующие факторы из жизни больного. Основные рекомендации при лечении хронической усталости:
- соблюдение режима дня;
- здоровый сон;
- сбалансированное питание;
- умеренные физические нагрузки;
- лечение существующих хронических болезней (в том числе легочных, поскольку такие патологии снижают общее насыщение организма кислородом).
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