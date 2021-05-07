Как выбрать тент для навеса

Навес — конструкционный элемент, который должен отвечать определенным параметрам. И в большей степени это касается тента. Разберемся, какие требования предъявляются к материалам тентов для навесов и какое решение стоит выбрать для той или иной конструкции.

Общие требования к материалам

Тент — навес, который независимо от места установки должен отвечать таким характеристикам:

высокая прочность;

стойкость к природным явлениям: снегу, дождю, ветру, солнечный лучам;

стойкость к температурным перепадам;

формоустойчивость;

небольшой вес;

эластичность;

низкая степень изнашиваемости;

экологическая чистота и безопасность;

простота в уходе за собой.

Также стоит выбирать такой тент, который можно будет при необходимости легко свернуть в компактный рулон и отправить на хранение после завершения сезона.

Какие ткани предлагает рынок

Тип полотна — первое, на что нужно обратить внимание при выборе тента для навеса. На рынке встречается 4 наиболее оптимальных по всем параметрам решения:

ПВХ (поливинилхлорид). Имеет высокую плотность в 650 грамм на кв. м., поэтому способен выдерживать буквально любые погодные условия (зависит от типа сооружения). Может использоваться как в сильную жару, так и в мороз, так как стойко переносит температурные перепады от -30 до +70 градусов. Может быть выполнен в любой расцветке, что делает материал крайне презентабельным для сооружения любого типа. Баннер. Полотно с плотностью 510 грамм на кв. м. Может использоваться в зимний период года, если сооружение предусматривает эксплуатацию в холодную пору года. Палаточная ткань. Такое полотно способно эффективно защитить людей, находящихся под навесом, от палящего Солнца и небольшого дождя. Но ввиду особенностей материала палаточная ткань не может применяться для защиты от снега. Имеет плотность 200-240 грамм на кв. м. Маркизная ткань. Отличается роскошным, чрезвычайно красивым внешним видом, за что сильно ценится среди дизайнеров. Может использоваться как летом, так и зимой (если сооружение предусматривает угол в 22 и более градусов для схода снега).

Что выбрать для конкретной цели

Чтобы грамотно выбрать полотно, нужно определить, для чего нужен и когда будет эксплуатироваться этот навес. К примеру, если говорить о сооружениях, которые стоят круглый год, то лучше всего выбирать поливинилхлорид, который стойко переносит серьезные температурные колебания. Такое полотно отличается стойкостью как к снегу, так и к дождю или палящим лучам Солнца. Плюс такого тента — возможность подобрать цвет, который идеально «впишет» конструкцию в стилистику зданий, расположенных рядом.

Если же конструкция будет эксплуатироваться только летом, а одна из задач — обеспечить максимальный уют, стоит выбрать палаточную ткань, которая позволяет создать комфортную домашнюю атмосферу. Такое полотно эффективно защитит от дождя. Среди остальных преимуществ — простота монтажа ввиду небольшого веса, а также легкость демонтажа и отправки изделия на хранение после завершения сезона.

Для случаев, когда на первое место среди критериев выходит привлекательность внешнего вида, лучше использовать маркизную ткань. Она отличается просто огромным выбором различных цветовых решений, имеет красивую матовую поверхность и стойкая к выгоранию даже под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей. Также маркиза не боится дождя и эффективно защищает от жары.

Вышеописанные варианты больше подходят для конструкций, которые используются около кафе или мест массового отдыха людей. А если необходимо организовать защитную конструкцию, к примеру, на даче, то можно использовать буквально любой из вышеперечисленных материалов. Если защитная конструкция будет иметь небольшой вес и размеры, оптимальным вариантом станет палаточная ткань. А если необходимо установить надежный каркас, который будет эксплуатироваться круглый год, лучше выбрать тентовый материал ПВХ.