Как выбрать спортивные гири: несколько советов

Многим мужчинам хотелось бы нарастить мышечную массу. Но как быть в той ситуации, если не хватает времени на занятия в спортзале? Тут хорошим вариантом станут занятия со спортивной гирей. Приобрести такую можно в магазине www.sport-gym.ru. Но перед покупкой необходимо точно выяснить, какой именно инвентарь стоит приобрести.

Выбираем спортивные гири правильно

Спортивные гири бывают разными – они отличаются друг от друга по материалу изготовления, форме, весу. Теперь обсудим важные характеристики этих снарядов.

Форма

Есть одноручные и двуручные гири. Именно первые считаются классическими. Их используют профессиональные спортсмены. Двуручные – хороший вариант для формирования мускулатуры плечевого пояса.

Идеальный вариант – небольших размеров ядро и большая рукоять. В процессе упражнений не произойдет заламывания рук. При проверке обязательно возьмите гирю и приподнимите на согнутой руке. Ядро должно оказаться на предплечье.

Обращайте внимание на ширину дна. Чем оно будет шире, тем более устойчивой окажется гиря. Такие снаряды можно применять и для других тренировок, к примеру, отжиманий. Также внимания заслуживает рукоять, которая должна быть удобной и большой. Учитывайте размер ладони – обязательно при покупке пощупайте рукоять, она должна лежать удобно и надежно. В противном случае во время упражнений гирю можно банально выронить.

Материал изготовления

Бюджетный вариант имеет пластиковый корпус, который заполнен полимером, металлической стружкой или песком. У вариантов подороже корпус обрезиненный. Но самые надежные и дорогие – это снаряды, которые полностью отлиты из металла. Чтобы они надежно защищали от вредных воздействий, поверхность хромируется.

В качестве металла для изготовления гирь используют чугун и сталь. Первый вариант – классика. Отметим, что чугун весит больше, потому спортивные гири из него меньшего размера. Тем не менее – стальные снаряды ничуть не хуже. Полезный плюс – прорезиненное дно. Оно не даст повредить напольное покрытие, не шумит при касании пола. Желательно, чтобы рукоять была немного шероховатой, это не даст ей выскользнуть из руки.

Важно корректно подобрать вес. Возьмите гирю, попробуйте поднять ее 8 раз. Если с такой задачей вы справляетесь без труда – вооружитесь более тяжелым снарядом и повторите упражнение. Если последние поднятия даются вам тяжело – вы можете использовать эту гирю для тренировок.