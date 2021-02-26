Как выбрать скульптор для лица?

В современном мире разнообразие косметики просто впечатляющее. С каждым годом появляется все больше и больше новинок. Некоторые средства для вашей красоты стают весьма популярны буквально за несколько недель, но все же есть много людей, которые не знают о новых трендах. Одним из каких средств, которое появилось относительно недавно является скульптор для лица. В названии этого продукта скрывается сущность данного вида косметики. Его способность моделировать лицо и скрывать недостатки покорили миллионы женщин по всему миру.

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Почему скульптор для лица является таким популярным средством среди женщин:

Использую скульптурирующую косметику мы можем сделать так званые тени на лице, которые визуально сделают его более худым.

Корректирует овал и форму лица.

Можно правильно и аккуратно смоделировать некоторые особенности лица.

С помощью скульптора можно сократить количество света на лице, что позволит сделать нужную часть лица менее заметной.

Придает рельефность нашему лицу.

Помогает убрать недостатки и подчеркнуть наши достоинства.

Правильнее всего покупать скульптор именно матовый, потому что для создания тени блестящие варианты не подойдут. Цвет скульптора должен максимально напоминать цвет естественной тени это холодно-коричневый или серо-коричневый или даже оливковый цвета.

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