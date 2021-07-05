Как выбрать оборудование для розлива по типу жидкости

Изучение характеристик продукта, который изготавливается на производстве — важный шаг для выбора оптимального разливочного оборудования. Ведь на рынке представлено множество устройств с различными характеристиками, которые созданы под конкретные типы жидкостей. Другими словами вы просто обязаны знать, какую вязкость и состав имеет ваш продукт, ведь эти параметры напрямую влияют на как минимум 4 важных фактора относительно оборудования:

Особенности дозирующей системы. Скорость заполнения потребительской тары. Вид системы подачи продукта на узел розлива. Используемые материалы составных узлов.

Давайте разберемся, как правильно подобрать дозатор для розлива жидкости, опираясь на свойства продукта и рассмотрим популярные решения среди оборудования, которые предлагает рынок.

Типы оборудования для разных жидкостей

Дозирующие агрегаты по виду разливаемой жидкости можно разделить на такие классы:

для пенящихся продуктов;

для питьевой воды;

для газированных напитков;

для молочной продукции;

для алкоголя;

для бытовой химии;

для технических жидкостей.

Причем в каждом конкретном случае развиваемое вещество может иметь разную вязкость и состав, которые напрямую влияют на выбор агрегата для розлива. Например, если речь идет о пищевой промышленности, нужно опираться на вязкость, а также использовать агрегаты из материалов, которые могут контактировать с пищевыми продуктами. А если на линии розлива будут работать с химическими веществами, то кроме вязкости, нужно учитывать и степень агрессивности жидкости по отношению к материалам и всем узлам дозатора.

Какие решения предлагает рынок

В Украине большой популярностью пользуются решения от ФлексМаш. Эта компания предлагает целую серию дозаторов, рассчитанных на работу с разными видами жидкостей. Рассмотрим их подробнее.

FlexN

Разливочные агрегаты дискретного вида — универсальный вариант, разработанный как для вязких, так и жидких продуктов. Оптимальное решение для производств, где необходимо постоянно поддерживать заданную температуру вещества, чтобы не влиять на его плотность. Дискретные разливочные агрегаты применяются на производственных линиях, где работают с:

водой;

соками;

маслами;

удобрениями;

жидким мылом;

стеклоомывателями;

автомобильными шампунями;

дезинфекторами для бассейнов;

моторными смазочными материалами;

и т.п.

Устройства оснащены удобными продуманными механизмами, благодаря которым можно работать как с обычными текучими веществами, так и с продуктами с высокой степенью пенообразования. Также серия FlexN рассчитана на розлив агрессивных веществ.

FlexW

Весовые дозаторы, которые применяются для розлива продукции разной вязкости в твердые емкости. В серии есть и решения для работы с агрессивными веществами, поэтому агрегаты FlexW также относятся к универсальным. Главный плюс весового дозатора — максимальная точность розлива, на которую не влияют ни степень вязкости, ни состав продукта. Именно весовые дозаторы считаются наиболее востребованными на рынке, так как обеспечивает высокоточный розлив самых разнообразных веществ:

густых;

вязких;

жидких;

любой консистенции.

Более того, устройства из серии FlexW позволяют работать с химикатами разной степени агрессивности, в том числе и с продуктами, в составе которых есть щелочь, кислоты и т.п.

FlexWX

Полуавтоматические весовые агрегаты, разработанные для дозирования вязких и густых веществ. Главное отличие — могут использоваться без насосного оборудования, когда вещество идет самотеком из бака, находящегося над линией.

Все вышеописанные агрегаты разные, но их объединяет такое преимущество, как универсальность. Так, сегодня решения для промышленной отрасли от ФлексМаш встречаются на самых разнообразных линиях розлива:

автохимических;

косметологических;

промышленной химии;

бытовой и агрохимии;

в пищевой промышленности;

и т.д.

Как правильно выбрать дозатор для своего производства: дополнительные советы

Кроме типа дозируемой продукции, при выборе разливочного оборудования нужно обращать внимание на следующие важные моменты.

Тип используемой тары

Всегда нужно помнить про тип используемой тары со всеми ее характеристиками:

формой (круглая, квадратная и т.п.);

размерами (высотой, шириной);

материалом (стекло, пластик, металл);

особенностями горловины (узкая, толстая);

и т.д.

Каждый из этих нюансов может сыграть решающую роль при подборе разливочного агрегата. Более того, в некоторых случаях производителю промышленных дозаторов придется выполнять переоборудование своего устройства, чтобы максимально подстроиться под конкретное производство.

Скорость розлива

Здесь все зависит от масштабов предприятия и его необходимой производительности. Так, для мелких и средних компаний выгоднее приобрести ручные или полуавтоматические агрегаты для розлива, которые обеспечат необходимую дневную выработку производственных мощностей, не будут занимать много места и быстро окупятся. А крупным компаниям куда выгоднее покупать дорогостоящие полностью автоматизированные высокопроизводительные решения.

Технология подачи жидкости

К примеру, если разливаемое вещество будет иметь в составе мелкие абразивные частицы, для него подойдет один тип насосного оборудования. А если завод занимается изготовлением густого и пенящегося продукта, нужно выбирать насос совершенно другого класса. К счастью, рынок предлагает множество различных насосов, подходящих под вещества с любыми характеристиками:

перистальтические;

винтовые;

вакуумные;

поршневые;

с синхронизированным потоком;

и т.д.

Из всего вышеописанного можно сделать логичный вывод: чтобы выбрать оптимальное разливочное оборудование для своего производства, нужно учитывать абсолютно все характеристики жидкости, которая будет дозироваться на заводе. Причем внимание здесь нужно обращать буквально на каждую деталь, чтобы производитель оборудования смог предоставить компании дозатор с наиболее оптимальными параметрами.

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