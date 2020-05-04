Как выбрать недорогой качественный матрас для сна в интернете?

Полноценный сон на регулярной основе – залог отличного самочувствия и крепкого здоровья. После долгого трудового дня организм человека остро нуждается в полном расслаблении и самых комфортных условиях для отдыха. Именно поэтому так важно организовать спальную зону должным образом.

Шаг первый и самый главный – убедиться в том, что вы спите на удобной постели. Если вы привыкли отдыхать на старом деформированном матрасе или вовсе без него, пора восполнить данный пробел. Бездействие может обернуться развитием заболеваний позвоночника и внезапными болями в спине. Более того, проблемы с шейными позвонками способны привести к серьезным нервным расстройствам и депрессии.

Избежать столь нежелательного сценария поможет выбор качественного ортопедического матраса. Подобрать подходящую модель в бескрайнем ассортименте помогут простые рекомендации и общепринятые стандарты.

Особенности ортопедических матрасов

Все недорогие ортопедические матрасы из каталога интернет магазина magdek.com.ua требуют индивидуального подхода к выбору. Эксплуатационные качества данной продукции напрямую зависят от антропометрических данных пользователя, состояния его здоровья, возраста и потребностей. Матрас, идеальный для одного человека, может оказаться практически бесполезным для другого.

Чтобы выбор модели не разочаровал, прежде всего необходимо правильно определить уровень жесткости матраса:

Жесткие ортопедические модели рекомендованы людям с избыточным весом. Поверхность такого матраса не проваливается под высокими нагрузками.

Модели средней жесткости подходят детям и подросткам. Такие матрасы удобны для сна и отдыха, обладают умеренной упругостью.

Мягкие ортопедические варианты – лучший выбор для людей преклонного возраста. Также данные изделия могут назначаться врачом при наличии у пользователя заболеваний опорно-двигательной системы.

В чем разница между пружинными и беспружинными матрасами?

Матрасы на пружинных блоках представлены в двух категориях: на зависимых блоках “Боннель” и на независимых пружинных системах. Недостатком зависимых пружинных блоков является одинаковый уровень жесткости по всему периметру изделия. Более совершенные независимые системы обеспечивают точечную поддержку тела пользователя и равномерно распределяют нагрузку по спальной поверхности.

Беспружинные ортопедические матрасы отличаются внутренним миром, представленным слоями наполнителей. В качестве материалов наполнения могут применяться как натуральные, так и синтетические: койра кокоса, латекс, пенополиуретан, войлок, струттофайбер и другие. Такие матрасы обладают выраженной ортопедичностью, а также анатомическими свойствами.

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