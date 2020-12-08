Как выбрать идеальные беспроводные наушники

Если вам надоели неудобные проводные наушники, которые постоянно запутываются и «привязывают» вас к устройству, стоит подумать о выборе беспроводных вариантов. Хорошо, что с каждым годом они становятся все дешевле. Для того чтобы выбрать наушники через блютуз, нужно знать об их базовых характеристиках.

На что нужно обратить внимание

Сложно точно сказать, какие беспроводные наушники самые лучшие, ведь они сейчас представлены в широком разнообразии, предлагаются по разным ценам. Есть базовые характеристики, с учетом которых можно выбрать качественный, удобный и оптимальный вариант. Давайте разберемся в том, что предлагает магазин наушников, как сделать правильный выбор.

Просто ответьте себе на следующие вопросы:

сколько часов автономной работы вы ожидаете от наушников;

какое качество звучания и мощность вы предпочитаете;

нужна ли вашим наушникам водонепроницаемость;

насколько удобными и легкими они должны быть.

Время автономной работы

Для типичных девайсов время автономной работы может составлять от восьми до десятка часов с учетом емкости перезарядки зарядного переносного устройства. Важно учитывать предполагаемую среду и частоту использования. По крайней мере, выбор модели с более длительным временем автономной работы может стоить того, просто чтобы не заряжать наушники чаще, чем раз в неделю. Поэтому перед покупкой проверьте емкостные характеристики рассматриваемых моделей.

Точность звукопередачи, качество звучания

Качество звучания определяется множеством параметров:

Характеристики частоты (диапазон). Более широкий диапазон обеспечивает лучшее звучание. Большинство наушников успешно воспроизводят частоты в хорошо известном диапазоне 20 Гц-20 кГц. Это диапазон слышимости среднего человека.

Битрейт. Это невероятно важно для Bluetooth-наушников. Более высокий битрейт означает лучший звук. Самый распространенный кодек Bluetooth – SBC, его максимальный битрейт составляет 320 кбит/с. Для большинства наушников Bluetooth на рынке это максимальный битрейт.

Чувствительность. Тоже влияет на показатель громкости наушников, измеряется в Дб SPL/мВт (децибелах уровня звукового давления на милливатт). Фактически, чувствительность – это мера того, насколько эффективно пара наушников может преобразовывать электрический сигнал в звук.

Сопротивление. Представляет собой сопротивление вашего устройства электрическому току, выражается в Омах. Не имеет прямого отношения к качеству звука, но влияет на громкость наушников.

Нужна ли водонепроницаемость наушникам

Ответ на этот вопрос всегда будет индивидуальным. Даже незначительное количество влаги может положить конец вашим чувствительным электронным устройствам, наушники – не исключение. Мобильность и портативность наушников требует, чтобы они были надежно защищены от контакта с водой.

Особенности зарядки

Вы можете обратиться в магазин и там протестировать все виды зарядных устройств, что поможет с выбором. В отличие от проводных наушников, которые получают питание от устройства, к которому они подключены, беспроводные варианты зависят от собственной встроенной батареи. Среди моделей беспроводных наушников общее время автономной работы может сильно различаться.

Некоторые варианты беспроводных наушников включают в себя специальную зарядную станцию для одноразового процесса зарядки, а другие – футляр для переноски, который служит переносным блоком питания. Перед покупкой проверьте характеристики модели, которую вы рассматриваете.