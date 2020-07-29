Как выбрать холодильное оборудование для кафе: холодильные шкафы, витрины

Планируете открыть кафе или просто обновить холодильное оборудование для кухни? Сейчас есть много техники, которая придет на помощь и превратит хранение продуктов, приготовление пищи в максимально простой и удобный для персонала процесс. Так какое оборудование нужно для кафе и где его купить? Если вам нужно недорого купить морозильный ларь, подобрать практичный и долговечный холодильный шкаф или любое другое оборудование для кафе, вы всегда можете найти нужный товар в интернет-магазине torgoborud.com.ua. Конечно, хочется в первую очередь сделать правильный выбор оборудования, чтобы и персоналу было удобно на кухне, и чтобы клиентам не приходилось подолгу ожидать своих заказов. Ну что же, посмотрим, какие есть виды холодильного оборудования и чем они отличаются.

К основному холодильному оборудованию относится:

шкафы: холодильные, морозильные, универсальные;

витрины: кондитерские, холодильные, морозильные, универсальные;

морозильные бонеты и лари;

холодильные горки;

шокофростеры.

Как выбрать морозильный и холодильный шкаф?

Холодильный шкаф. Фактически, это самый востребованный вид холодильного оборудования. Он предназначен для хранения продуктов, их охлаждения и заморозки. Вертикальные модели очень практичны и вместительны.

Основные виды холодильных шкафов:

универсальные: поддерживают температуру от -6 до +6 градусов, подходят для быстропортящихся продуктов;

среднетемпературные: отлично подойдут для хранения мяса, молочных продуктов, рыбы, а также напитков, поддерживают температурный режим от 0 до +8 градусов;

низкотемпературные: с их помощью можно увеличить срок хранения замороженных продуктов, способны поддерживать температуру от -30 до 0 градусов.

Есть модели разных видов – витрины, купе (с раздвижными дверцами) и с металлическими дверцами. При производстве шкафов используется 2 типа охлаждения – динамический и статический. Покупайте только качественные холодильные шкафы, они долго прослужат, и не возникнет никаких проблем с их эксплуатацией.

Морозильный шкаф. Их есть 2 типа:

шкаф-витрина, который оптимально подходит и для хранения, и для демонстрации товара;

закрытая модель, используемая исключительно для хранения продуктов. Их производят с закрытыми металлическими дверцами.

При производстве морозильных шкафов для кафе также используется 2 типа охлаждения – статический и динамический.

При выборе такого оборудования нужно учитывать такие характеристики:

вместительность;

материал;

температурный режим;

тип дверей;

класс энергопотребления;

способ размораживания.

Морозильные лари

Это оборудование вместительностью до 700 литров, где можно хранить полуфабрикаты, мороженое и другие продукты. Температурный режим может достигать -30 градусов. Преимущество морозильных ларей – наличие колесиков, что позволяет легко перемещать их в помещении. На кухне кафе вы можете поставить ларь с глухой крышкой, если же хотите показать товар клиентам – выберите модель со стеклянной крышкой.

Другое холодильное оборудование для кафе

Вы можете купить холодильную витрину, если хотите продемонстрировать блюда своим клиентам. При выборе витрины учитывайте температурный режим, вид охлаждения, габариты и тип стекла. Также вы можете купить шокофростер, если вы работаете с большим количеством полуфабрикатов.