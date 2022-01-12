Зачастую диван-кровать приобретают с таким расчетом, что будут спать на нем каждый день. Поэтому важно, чтобы модель была надежной. Перед тем как выбрать диван-кровать по стилю, цене и другим параметрам, определитесь с механизмом трансформации. Это один из важнейших критериев — от него во многом зависит срок эксплуатации.

Механизм раскладывания

Рассмотрим самые популярные и надежные.

Книжка

Сиденье поднимается и затем опускается вместе со спинкой.

Преимущества:

Прочная и надежная конструкция;

Минимальные усилия для раскладывания;

Напольное покрытие не повреждается.

Недостатки:

Повреждение обоев при постоянном раскладывании (диван нужно ставить в 20-30 см от стены);

Поверхность для сна не идеально ровная, а разделена на две половины.

Еврокнижка

Это улучшенная вариация «Книжки».

Преимущества:

Для раскладывания не требуются особые усилия;

Увеличенная бельевая ниша;

Устойчивость к нагрузкам;

Долговечность и прочность.

Недостатки:

При частом раскладывании может повреждаться напольное покрытие;

Если колесики некачественные, они могут быстро выйти из строя.

Выкатной

Из-под сиденья выдвигается дополнительная часть, а спинка откидывается.

Преимущества:

Ровная и удобная поверхность для сна;

Долговечность и надежность;

Компактность и экономия пространства.

Недостатки:

Низко расположенное спальное место;

Затруднительное использование на ковровой поверхности с высоким ворсом.

Аккордеон

За спинкой расположен дополнительный модуль, который оказывается по центру, если выдвинуть сидение.

Преимущества:

Ортопедический каркас;

Простая эксплуатация;

Прочность и длительный срок службы;

Ровное спальное место;

Компактность в сложенном виде;

Можно ставить вплотную к стене.

Недостатки:

При неаккуратном обращении пол может повреждаться;

В разложенном виде диван занимает много места;

Без подушек нельзя устроиться полулежа — спинка полностью выпрямляется.

Дельфин

Чтобы разложить, нужно потянуть за скрытый ремешок.

Преимущества:

Быстрая и простая трансформация;

Просторное спальное место;

Компактность в собранном виде;

Длительный срок службы.

Недостатки:

При частном раскладывании пол царапается;

Слишком большая высота сиденья — детям и невысоким людям будет неудобно сидеть.

С помощью этого краткого обзора механизмов вы сможете понять, как выбрать диван-кровать для ежедневного сна.

На что еще обратить внимание

Каркас — самые прочные сделаны из дерева и металла;

Наполнитель — качественный вариант — независимые пружины. Они прочные и обладают ортопедическим эффектом. Обратите внимание и на латекс— он хорошо держит форму и не проседает при постоянной эксплуатации как поролон или синтепон;

Обивка — для ежедневного сна подходят жаккард и ткани смешанного типа (с синтетическими и хлопковыми волокнами).

Когда будете выбирать диван-кровать в каталоге мебели, учитывайте размеры, чтобы было достаточно свободного пространства при раскладывании. Длину рассчитать просто: прибавить к росту человека 5 см. Для двоих лучше подбирать модель шириной от 140 см.