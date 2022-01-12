Как выбрать диван-кровать
Зачастую диван-кровать приобретают с таким расчетом, что будут спать на нем каждый день. Поэтому важно, чтобы модель была надежной. Перед тем как выбрать диван-кровать по стилю, цене и другим параметрам, определитесь с механизмом трансформации. Это один из важнейших критериев — от него во многом зависит срок эксплуатации.
Механизм раскладывания
Рассмотрим самые популярные и надежные.
Книжка
Сиденье поднимается и затем опускается вместе со спинкой.
Преимущества:
-
Прочная и надежная конструкция;
-
Минимальные усилия для раскладывания;
-
Напольное покрытие не повреждается.
Недостатки:
-
Повреждение обоев при постоянном раскладывании (диван нужно ставить в 20-30 см от стены);
-
Поверхность для сна не идеально ровная, а разделена на две половины.
Еврокнижка
Это улучшенная вариация «Книжки».
Преимущества:
-
Для раскладывания не требуются особые усилия;
-
Увеличенная бельевая ниша;
-
Устойчивость к нагрузкам;
-
Долговечность и прочность.
Недостатки:
-
При частом раскладывании может повреждаться напольное покрытие;
-
Если колесики некачественные, они могут быстро выйти из строя.
Выкатной
Из-под сиденья выдвигается дополнительная часть, а спинка откидывается.
Преимущества:
-
Ровная и удобная поверхность для сна;
-
Долговечность и надежность;
-
Компактность и экономия пространства.
Недостатки:
-
Низко расположенное спальное место;
-
Затруднительное использование на ковровой поверхности с высоким ворсом.
Аккордеон
За спинкой расположен дополнительный модуль, который оказывается по центру, если выдвинуть сидение.
Преимущества:
-
Ортопедический каркас;
-
Простая эксплуатация;
-
Прочность и длительный срок службы;
-
Ровное спальное место;
-
Компактность в сложенном виде;
-
Можно ставить вплотную к стене.
Недостатки:
-
При неаккуратном обращении пол может повреждаться;
-
В разложенном виде диван занимает много места;
-
Без подушек нельзя устроиться полулежа — спинка полностью выпрямляется.
Дельфин
Чтобы разложить, нужно потянуть за скрытый ремешок.
Преимущества:
-
Быстрая и простая трансформация;
-
Просторное спальное место;
-
Компактность в собранном виде;
-
Длительный срок службы.
Недостатки:
-
При частном раскладывании пол царапается;
-
Слишком большая высота сиденья — детям и невысоким людям будет неудобно сидеть.
С помощью этого краткого обзора механизмов вы сможете понять, как выбрать диван-кровать для ежедневного сна.
На что еще обратить внимание
-
Каркас — самые прочные сделаны из дерева и металла;
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Наполнитель — качественный вариант — независимые пружины. Они прочные и обладают ортопедическим эффектом. Обратите внимание и на латекс— он хорошо держит форму и не проседает при постоянной эксплуатации как поролон или синтепон;
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Обивка — для ежедневного сна подходят жаккард и ткани смешанного типа (с синтетическими и хлопковыми волокнами).
Когда будете выбирать диван-кровать в каталоге мебели, учитывайте размеры, чтобы было достаточно свободного пространства при раскладывании. Длину рассчитать просто: прибавить к росту человека 5 см. Для двоих лучше подбирать модель шириной от 140 см.
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