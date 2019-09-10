Как выбрать автомобильные весы

Предприниматель, который старается соответствовать технологическому прогрессу и построить прибыльное дело, уверен, что цена на автомобильные весы в Украине может быть доступной. Однако необходимо тщательно подойти к их покупке. В связи с этим появляется вопрос относительно того, как определиться с выбором автомобильных весов.

Уровень необходимой грузоподъемности

Максимальная черта грузоподъемности зависит от транспортного средства, которое используют на предприятии, а также от интенсивности функционирования. Одна ось способна выдержать около десяти-пятнадцати тонн. Таким образом, чтобы взвешивать автомобили в две оси, потребуется грузоподъемность сорок тонн, пятиосевые – до восьмидесяти тонн.

Вид платформы для приема груза

Как определить необходимую длину платформы для приема груза? Необходимо произвести расчет соотношения двух крайних осей и прибавить еще два метра. По ссылке вы найдете более подробную информацию по этому поводу. Стандартная ширина техники для подъема груза составляет около трех метров. Ели потребуется взвешивание карьерного транспорта, то этот показатель составит три с половиной метра.

Тип платформы для приема груза

Этот аспект тоже играет немаловажную роль при выборе весов для автомобиля. Сегодня представлены два вида платформы – ортотропная и та, в основу которой вошел готовый металлопрокат. Ортотропная конструкция предназначена для мостового строительства и эстакад транспорта с высоким уровнем грузопотока. Стоит отметить, что они применяются почти в 100 процентах случаев в весовом производстве всего мира.

Автоматизированный процесс взвешивания

В современности техника медленного и неточного учета остается позади. Для оптимизации функционирования весов предприятия разработали специальные программы. С их помощью учет был выведен на новый уровень.

Преимущества автоматизированного процесса:

снижаются расходы организации, поскольку больше не требуется содержать штат операторов, которые в связи с новыми программными возможностями выпали из технологической цепи;

образуется повышение пропускных способностей, поскольку информация сохраняется в базе автоматически;

больше не возникает спорных ситуаций, поскольку присутствует фиксация с помощью фото. Здесь отображается номер транспорта, прицепа и то, как он размещен на платформе;

обрабатывать информацию можно территориально удаленно от места взвешивания.

Все эти моменты нужно учитывать при выборе автомобильных весов.