Как вложить деньги в золото и не прогадать

Золото – металл, который добывали еще до нашей эры. Его свойства высоко ценятся, так как хранится он вечность, не теряя форму, не вступает в химические реакции.

В настоящее время покупка золота – это популярный способ инвестирования денег. Основные причины востребованности металла:

кризис, падение валют золоту нестрашны;

металл имеет высокую ценность в любой стране;

не испортится при долгом хранении;

не требует специальных условий для хранения;

Конечно же, есть и свои минусы:

слитки золота не так легко и быстро продать, банк или ломбард выплатит вам далеко не всю биржевую стоимость;

золото нужно где-то хранить, чтобы не повредить;

отсутствие страхования;

кража.

Как инвестировать в золото

Сейчас можно легко найти предложения о покупке слитков золота в интернете от банков или фирм, которые занимаются этим. Инвестировать можно в золотые монеты, но к ним предъявляются завышенные требования. Царапина или вмятина уменьшает их стоимость. Еще вариант – инвестировать в акции золотодобывающих компаний или фьючерсные контракты. Они обеспечивают вам доступ на рынок драгоценных металлов. Сегодня крайне популярна и покупка золотых украшений.

Никогда не покупайте золото в кредит, инвестируйте только те деньги, которые вам не понадобятся в ближайшее время. Стоит отметить, что инвестирование в золото – это достаточно выгодное предложение с минимальными рисками. Самое главное в этом деле – уметь ждать. Доверяйте своему чутью, но не забывайте изучать рынок и придерживаться советов:

определите, сколько денег вы готовы вложить;

не спешите использовать только один способ инвестирования, разделите свой капитал, попробуйте несколько вариантов;

при заключении договора с фирмой обязательно проверяйте на предмет мошенничества, лучше заключать сделку с юристом;

продумайте, для чего именно вы инвестируете – для получения прибыли, вклада в будущее, для сохранения денег от инфляции.

В долгосрочной перспективе инвестирование в золото показывает свою прибыльность. Любой кризис или экономическая нестабильность в стране вам не страшны. Однако для того, чтобы заключить действительно выгодную для себя сделку, вы должны тщательно все спланировать. Внимательно изучайте ситуацию на рынке, советуйтесь со специалистами. Тогда вы сможете принять правильное для себя решение. В будущем вы сможете заработать на этом приличные деньги.