Как улучшить зрение за три минуты

Проверенный способ улучшить зрение, не прибегая к пластическим операциям есть. Всего 3 минуты в течение 28 дней – и результат будет явно заметен, пишет автор. Он приводит подробности и напоминает о важности правильной диеты.

Врач Руи Хирамацу (Rui Hiramatsu) советует тренировать зрение с помощью пятен Габора.

Натренировать можно практически все. Точно так же, как мы развиваем мускулатуру с помощью физической гимнастики, а мыслительные способности с помощью умственной гимнастики, зрение можно развить при помощи зрительной гимнастики. Так и родилась идея книги «Улучши зрение за три минуты» (издательства Kitsune Books), в которой Руи Хирамацу, врач-офтальмолог и доцент Токийского университета Сёва, предлагает способ улучшить зрение без каких-либо операций. А добиться этого можно при помощи упражнений с пятнами Габора — специальных рисунков для нахождения отличий. Книга рассчитана на 28 дней, по истечении которых вы заметите явные улучшения.

«Конечно, сперва многие сомневаются в эффективности этого метода», — делится в своей книге офтальмолог. Тем не менее, как он утверждает, выполнение этих упражнений, направленных на восстановление остроты зрения при помощи стимуляции мозга, является «единственным методом, чья эффективность доказана наукой». Подобные упражнения можно найти не только в его книге. Автор объясняет, что пятна Габора есть в доступе и в Интернете, и различных приложениях для телефона.

На выполнение задания уходит всего три минуты в день, но, как уверяет Руи Хирамацу, улучшения могут быть заметны уже через две недели. В среднем же они проявляются где-то через месяц. Он также отмечает, что упражнения подойдут для любого возраста и могут выполняться в любое время суток.

Другие способы улучшить зрение

Помимо упражнений с пятнами Габора, врач упоминает в книге и другие рекомендации, которые помогут улучшить зрение. Во-первых, упражнение на фокусировку. Этот незамысловатый способ «отлично подходит для тех, кто проводит много времени за компьютером»: выберите один предмет вблизи, на расстоянии примерно 30 сантиметров, и еще один предмет вдали, на расстоянии более двух метров. Фокусируйте взгляд попеременно на одном и на другом предметах, выполнив упражнение не менее десяти раз.

Во-вторых, термотерапия, то есть расслабление глаз при помощи тепла. Этот способ «помогает при головной боли или раздражении глаз» и к нему стоит прибегать всего два раза в день (лучше всего утром и днем). Вот что рекомендует Руи Хирамацу:

Базовая термотерапия: нагрейте смоченное полотенце в микроволновке в течение 40 секунд. Затем положите его на закрытые веки и снимите, когда оно остынет. Термпотерапия руками: потрите руки друг о друга 10 раз. Когда они станут горячими, прислоните их к закрытым глазам, слегка надавливая. Подержите так руки полминуты.

Какая пища поможет улучшить зрение?

Наконец, поговорим о ключевом продукте для улучшения зрения — шпинате. Врач утверждает, что черника тоже полезна для глаз, но шпинат куда действеннее. «Шпинат богат лютеином — пигментом, который является отличным антиоксидантом и легко накапливается на глазах», — объясняет он в книге. А потому потребление шпината поможет нам избежать таких болезней как дегенерация желтого пятна, катаракта и пресбиопия.

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