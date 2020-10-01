Как украсить платье стразами: простые и стильные способы

Любая женщина стремится подчеркнуть свою индивидуальность с помощью нарядов. Чаще всего мы это делаем, используя платье. Вам знакомо возмущение от того, что дома – шкаф полон одежды, а надеть, опять нечего? В этой ситуации оказывается любая женщина, особенно перед ответственным событием – массовым мероприятием или праздником. Ведь каждой из нас хочется выглядеть как минимум привлекательно на свадьбе у друзей, новогоднем корпоративе, дне рождения или свидании.

Покупка нового платья часто бывает связана с проблемами, а порой и вовсе невозможна из-за высокой стоимости или отсутствия подходящего размера либо цвета в приглянувшейся модели. И в таком случае нам на помощь, как всегда, приходит изобретательность! Ведь и не владея особыми умениями в рукоделии, в течение считанных часов можно радикально преобразить сдержанное офисное, вечернее или кэжуал платье, сделав из него эксклюзивную вещь, свой авторский образец высокой моды. Громадный выбор отделочных и декоративных материалов, а также фурнитуры предлагает каждый швейный магазинчик. А в этой статье мы собрали для вас идеи, как украсить платье стразами своими руками.

Наверняка, в вашем шкафу найдется несколько надоевших или неиспользуемых платьев, не соответствующих тенденциям моды, но которые жаль просто выбросить. И мы предлагаем вам воспользоваться декоративными свойствами граненых кристаллов горного хрусталя и возможностями своего воображения, проявить умелость и креативность и постараться вернуть к жизни свое невзрачное или застарелое платьице.

Сияние и блеск драгоценных камней и бриллиантов издавна считались признаком роскоши. Разумеется, мы не предлагаем вам использовать настоящие камни в декоре женских платьев. Но даже их искусственная замена выглядит очаровательно: торжественно и ярко.

Стразы сегодня — весьма актуальный вариант декора, тем более, что их можно купить как россыпью, поштучно, так и собранными в готовые декоративные элементы— разнообразнейшие узоры-аппликации или ленты – пришивные или на клеевой основе. Таким образом, чтобы украсить старый наряд часто бывает достаточно всего лишь иметь обыкновенный утюг.

Итак, рассмотрим, какие могут быть варианты декора платьев стразами.

1. Декор верхней части платья

Это наиболее часто используемый способ украсить платье камнями, когда стразами устилают область декольте или плечи.

2. Украшение корсета

Свадебные и выпускные платья часто обильно расшивают стразами по корсету, с одновременно менее броским декором на юбке.

3. Мозаичные узоры из разноцветных стразов

Мозаичные узоры могут сделать неотразимым даже самое невзрачное платье. Правда, создание такого декора — занятие очень кропотливое, требующее недюжинного терпения, однако результат стоит вложенных усилий. Ведь на дизайнерские вещи, украшенные вручную, пришлось бы потратить баснословные суммы, а так вы своими руками создадите уникальную вещь, потратив всего лишь несколько упаковок стразов.

В мозаичном декоре стразами можно использовать кристаллы самых разных форм и цветов — даже в небольшом количестве они создают праздничный образ.

4. В сочетании с цветами

Если хотите создать нежный и женственный образ, придумайте декор с цветами в сочетании со стразами. Это могут быть цветы из атласа, органзы, кружева или иного материала, соответствующего цветовой гамме наряда, либо контрастирующего с ним.

Такой цветок с кристаллами можно расположить на плече, в районе декольте, на талии и даже на спине.

5. Стразы и платья в стиле бохо-шик

Декор сияющими кристаллами широко применяется и при создании нарядов в стиле бохо-шик. И не только для вечерних платьев, но и, например, на пляжных платьях-туниках.

6. Съемные воротники со стразами

Превосходным универсальным украшением, да не для одного платья, а сразу для нескольких станут съемные нашейные аксессуары со стразами: это всевозможные воротники, воротнички-ожерелья, бабочки или галстуки. Используя эти очаровательные украшения, можно сделать свой образ классическим, романтическим или экстравагантным, как вам будет угодно.

Серьезным преимуществом подобных съемных аксессуаров является то, что они легко помещаются даже в самой маленькой женской сумочке, что позволяет брать их с собой при необходимости несколько штук и менять с их помощью свой образ на протяжении дня по настроению.

7. Съемные баски, пояса-кушаки, ремни и манжеты

Аксессуары, одеваемые на пояс и на запястья, имеют все те же преимущества, что и съемные воротники. Они позволят вам выглядеть потрясающе и уместно в любой ситуации.

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