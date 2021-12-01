Как стать миллиардером: шесть привычек, которые есть у Илона Маска, Цукерберга, Била Гейтса и других успешных людей

Спорт, книги и выход из зоны комфорта присутствуют в жизни успешных знаменитостей каждый день. Издание «Лайфхакер» собрало шесть основных вещей, которые делают миллиардеры каждый день.

Чтение литературы, не связанной с работой

Существует ошибочное мнение, что Илон Маск только и делает, что целыми днями читает книги о бизнесе, космосе и финансах. На самом деле это не так. В интервью журналу Rolling Stone предприниматель рассказал, что отдает предпочтение научной фантастике и биографическим произведениям. «Меня воспитывали книги. Прежде всего книги, а потом уже родители», — заявил самый богатый человек в мире.

Чтение расширяет рамки мировоззрения и дает возможность взглянуть на жизнь по-другому, без стереотипов и клише. Литература учит ставить себя на место другого человека (персонажа), что важно уметь успешному лидеру. К тому же полезно получать новые знания, выходящие за рамки узкой компетенции. Книги в ежедневном «рационе» однозначно необходимы для тех, кто мечтает заработать миллион.

В здоровом теле — здоровый дух

Автор книги «Привычки богатых людей» Том Корли заметил, что личности, о которых он писал, имеют одну общую привычку — ежедневные занятия спортом. Физические упражнения необходимы не только для поддержания своего тела в хорошей физической форме, но и в первую очередь для крепкого здоровья. Корли также подчеркнул, что у людей, занимающихся бегом или ходьбой, есть ряд преимуществ: у них выше IQ, сила воли, уверенность в себе и на 20% больше физической энергии.

Не бояться выйти из зоны комфорта

Человеку порой кажется, что шаг навстречу своему успеху может стать фатальным. Страх загоняет в условные рамки и не позволяет выбраться из зоны комфорта. Иногда к нему присоединяется и лень, которая якобы шепчет: «Все и так хорошо, все так удобно. Зачем что-то менять?» Издание рекомендует срочно избавляться от подобных установок и, если это необходимо, не бояться браться за трудности, которые иногда кажутся непреодолимыми. Даже если что-то кажется невозможным, важно пробовать. Преодоление трудностей тренирует волю, повышает самооценку и улучшает навыки решения проблем.

К примеру, основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг потратил много лет, чтобы выучить путунхуа — мандаринское наречие китайского языка. Он не сдался, и теперь у него неплохо получается на нем общаться.

Много и часто гулять на свежем воздухе

Американская психологическая ассоциация провела исследование, которое доказало, что прогулки на свежем воздухе повышают креативность и работоспособность. Марк Цукерберг, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, директор LinkedIn Джефф Вейнер и CEO в компании «Гугл» Сундар Пичаи часто организовывают деловые встречи в парках, чтобы можно было прогуливаться и беседовать о важных вопросах.

«Я считаю, что это быстрый способ сразу приступить к делу, принять решение и заключить сделку. К тому же это позволяет немного размяться и весь оставшийся день быть энергичным и собранным», — написал в своем блоге Брэнсон.

Помогать людям

Создатель «Майкрософта» Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда считаются одними из самых щедрых меценатов и филантропов в мире. В 2010 году совместно с крупнейшим инвестором Уорреном Баффетом они начали филантропическую кампанию «Клятва дарения». Участвуя в ней, состоятельные люди и их семьи принимают на себя моральное обязательство отдавать не меньше половины своего дохода на благотворительность.

Существует убеждение, что благотворительностью должны заниматься только богатые люди. Однако нуждаться в помощи может коллега по работе или пожилой человек, которому трудно донести пакеты до дома. Даже распространение некоторой информации в соцсетях может стать для кого-то полезным.

Не отказываться от борьбы, быть напористым

Баскетболист Майкл Джордан однажды сказал: «Я играю, чтобы победить — во время тренировки или во время реального матча. И я ничему не позволю помешать мне и моему желанию выиграть». Он прошел долгий путь: когда-то его исключили из школьной баскетбольной команды, но это не помешало ему стать профессиональным баскетболистом и самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Также издание рекомендует научиться прощать и отпускать обиды, ибо они могут тормозить человека на пути к успеху. А вот желание получить признание соперников, конкурентов, критиков или даже ненавистников может стать мощной мотивацией. Оно заставит человека делать все возможное, чтобы добиться успеха.

«За каждой историей успеха стоит колоссальный труд и борьба. Многие люди, которые сейчас тратят миллионы, когда-то не имели ничего. Важно верить в себя и не отворачиваться от цели, какими бы трудными ни были преграды на пути к ней», — подытоживает издание «Лайфхакер».

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