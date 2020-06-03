Как сделать видеопоздравление своими руками: делаем фильм из фото и видео

Приближается торжественное мероприятие? Желаете порадовать близкого человека или друга нестандартным поздравлением? В таком случае, рекомендуем рассмотреть современный вариант – создание фильма из фото. Такой подарок точно не оставит никого равнодушным, а главное – для его создания не потребуется никаких особых навыков. Всё, что вам потребуется, это интересная задумка и подборка фотографий и видеоклипов. Детальнее узнать о создании роликов из снимков и видеозаписей вы сможете, пройдя по этой ссылке – https://videoshow.ru/program-for-gluing-videos-and-photos.php.

Здесь же рассмотрим процесс работы на примере программы ВидеоШОУ.

Данная программа представляет собой современный видеоредактор, который предназначен для широкой аудитории. В целом, здесь достаточно понятный интерфейс, с которым за несколько минут смогут разобраться даже новички. Также она будет полезной и для опытных видеографов, так как дает возможность значительно ускорить процесс работы над видео.

Идеи для видеопоздравления

Видеоархив с семейных торжеств, фото из путешествий и иные медиафайлы, в которых хранятся отрывки из вашей жизни, однозначно достойны «лучшей участи», чем просто пылиться в ПК. Соберите их в душевное поздравление! Самый лучший подход – индивидуальный. При выборе идеи оттолкнитесь от биографии вашего близкого человека, его увлечений, а также жизненных событий, которые вас объединяют.

Если с идеей определиться все же сложно, предлагаем вдохновиться этими универсальными концепциями.

Пожелания. Нарисуйте буквы/слова поздравления на листах А4. Позовите друзей и близких и снимите видео с их участием. Задача будет заключаться в том, чтобы перед камерой каждый показывал одну или несколько букв или фраз из текста пожелания для виновника торжества. Памятные места. Этот вариант подойдет для поздравления родственников, которые находятся далеко. Пройдитесь с камерой по местам в родном городе этого человека, которые напомнят ему о каких-то очень важных моментах в его жизни. Юмористическое поздравление. Составьте поздравление из фраз героев кинофильмов, которые любит именинник. Поищите подходящие отрывки в интернете или нарежьте нужных эпизоды самостоятельно.

Монтаж видео с поздравлением в программе

ВидеоШОУ предлагает десятки готовых дизайнерских шаблонов для быстрого создания эффектных клипов из фото и видеозаписей. Кроме того софт предлагает огромное количество инструментов для создания проектов с нуля. Вы сможете:

создавать красивые заставки и размещать надписи поверх снимков и видео;

добавлять необычные переходы и спецэффекты;

работать с 3D-анимацией и хромакеем;

накладывать музыку на видео и записывать свой голос.

Скачайте редактор видео и приступайте к работе! Программа поможет создать уникальное видеопоздравление всего за несколько минут, для этого вам нужно пройти всего несколько шагов:

1. Добавление материалов. Как только вы запустите программу, разместите на монтажном столе фотографии и видеофайлы, которые хотите объединить. Задайте их последовательность, просто перетаскивая объекты в нужное место. Для фотографий необходимо установить длительность показа (по умолчанию она будет равно 5 секундам). Видеоролики вы можете обрезать, открыв редактор слайда.

2. Титры и заставки. Это обязательная деталь как для любительских роликов, так и профи фильмов. В данной программе вы можете использовать готовые шаблоны заставок и титров. Для удобства они распределены на категории: тематические, детские, универсальные и простые. Анимация и стиль текста уже заданы. Вам нужно будет просто заменить стандартный заголовок на свой.

3. Использование эффектов. Сделайте видео более ярким и динамичным. Для улучшения можно применять готовые эффекты, собранные в одноименной вкладке. Панорамы, зумы, перемещения в 3D-пространстве, эффекты свечения и природных явлений – все эти пресеты вы можете применить одним нажатием кнопки. Кроме того, открыв редактор слайда вы сможете добавлять поверх видео надписи, клипарт, геометрические фигуры и гифки и настраивать анимацию всех элементов с помощью ключевых кадров.

4. Установка переходов. Для склеивания частей проекта вы можете применять классические переходы, вроде градиентов, плавных затуханий, эффектов шахмат или жалюзи. Также в каталоге представлены и необычные варианты с эффектом 3D.

5. Озвучка. Наилучший вариант – сделать видео с музыкальным сопровождением и вашими голосовыми комментариями. В программе вы найдете каталог мелодий на любой вкус. Любую из них можно использовать в вашей проекты. Кроме того, вы можете использовать мелодии, скачанные из интернета, а также записывать звук на микрофон прямо в окне программы.

ВидеоШОУ открывает возможность создавать удивительные проекты, независимо от наличия опыта в видеомонтажа. Склеивайте изображения, видео, озвучивайте свои творения, добавляйте титры и особые эффекты с переходами. Сохраняйте результат и радуйте своих близких трогательными и душевными поздравлениями!