Как сделать СМС рассылку

Правильно настроенная коммуникация с реальными и потенциальными клиентами – залог успеха современного бизнеса. Один из самых эффективных инструментов для этого – рассылка СМС.

Это универсальный солдат вашего бизнеса, способный и в разведку пойти, и нужные сведения кому надо доставить, и принести вам прибыль. Он не требует ни ощутимых затрат, ни мобильного интернета для выполнения своих задач. А уж по эффективности с ним не сравнится ни один существующий аналог. Около 90% сообщений не просто доходят, но и открываются адресатом. Это ли не показатель? Как настоящий боец, он лаконичен и не нуждается в заморочках с дизайном и длинных текстах. А вот что говорит по этому поводу статистика:

  • по эффективности этот способ в 10 превышает ближайших конкурентов;

  • по уровню вовлечения он находится на первом месте;

  • 68% людей предпочитают получать предложения брендов именно в таком виде.

Если есть база номеров телефонов, этот способ обязательно нужно использовать. Если ее нет – создавайте свою базу. Собрать ее из разных источников (в том числе и с разных сайтов) поможет сервис ePochta SMS Service.

Если вы пользуетесь специальной программой ePochta для массовой SMS-рассылки, то имеете возможность:

  • удерживать имеющихся клиентов и привлекать новых;

  • информировать целевую аудиторию о новых поступлениях, акциях и других маркетинговых шагах;

  • принять и подтвердить заказ, информировать о его статусе.

Как создать рассылку

Скачать программу для отправки смс можно здесь. Можно выбрать облегченный или профессиональный интерфейс, предоставляющий доступ к использованию шаблонов и другим дополнительным возможностям программы.

После этого нужно зарегистрироваться и создать адресную книгу в Личном кабинете (раздел СМС-рассылки). Можно сделать это разными способами:

  • ввести вручную;

  • переместить из буфера обмена;

  • импортировать файл.

Текст сообщения

После создания базы приступаем к составлению самого сообщения. Оно должно отвечать следующим требованиям:

  • актуальность для адресата (для этого нужно сегментировать целевую аудиторию);

  • ненавязчивость, никакой агрессивной рекламы;

  • лаконичность, никакой лишней информации.

Непосредственная рассылка

Пора перейти к самой рассылке:

  • введите в графе “Отправитель” название бренда или любое другое, выбранной вами;

  • выберите адресную книгу в списке “Получатели”;

  • выберите время отправки в “Дополнительных опциях”;

  • подтвердите отправку после последней проверки все ли правильно составлено.

СМС отправляются по многим каналам, что обеспечивает впечатляющую скорость – 200-500 сообщений в секунду.

После отправки программа в автоматическом режиме переводит вас на страницу статистики, где появляется детальный отчет в реальном времени. Эти отчеты нужны для анализа эффективности СМС-кампании. Они появляются в реальном времени и доступны для сохранения в удобном файле на ПК.

При любых непонятных ситуациях или проблемах вы можете обратиться в службу техподдержки.

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