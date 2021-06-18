Как сделать СМС рассылку
Правильно настроенная коммуникация с реальными и потенциальными клиентами – залог успеха современного бизнеса. Один из самых эффективных инструментов для этого – рассылка СМС.
Это универсальный солдат вашего бизнеса, способный и в разведку пойти, и нужные сведения кому надо доставить, и принести вам прибыль. Он не требует ни ощутимых затрат, ни мобильного интернета для выполнения своих задач. А уж по эффективности с ним не сравнится ни один существующий аналог. Около 90% сообщений не просто доходят, но и открываются адресатом. Это ли не показатель? Как настоящий боец, он лаконичен и не нуждается в заморочках с дизайном и длинных текстах. А вот что говорит по этому поводу статистика:
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по эффективности этот способ в 10 превышает ближайших конкурентов;
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по уровню вовлечения он находится на первом месте;
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68% людей предпочитают получать предложения брендов именно в таком виде.
Если есть база номеров телефонов, этот способ обязательно нужно использовать. Если ее нет – создавайте свою базу. Собрать ее из разных источников (в том числе и с разных сайтов) поможет сервис ePochta SMS Service.
Если вы пользуетесь специальной программой ePochta для массовой SMS-рассылки, то имеете возможность:
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удерживать имеющихся клиентов и привлекать новых;
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информировать целевую аудиторию о новых поступлениях, акциях и других маркетинговых шагах;
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принять и подтвердить заказ, информировать о его статусе.
Как создать рассылку
Скачать программу для отправки смс можно здесь. Можно выбрать облегченный или профессиональный интерфейс, предоставляющий доступ к использованию шаблонов и другим дополнительным возможностям программы.
После этого нужно зарегистрироваться и создать адресную книгу в Личном кабинете (раздел СМС-рассылки). Можно сделать это разными способами:
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ввести вручную;
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переместить из буфера обмена;
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импортировать файл.
Текст сообщения
После создания базы приступаем к составлению самого сообщения. Оно должно отвечать следующим требованиям:
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актуальность для адресата (для этого нужно сегментировать целевую аудиторию);
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ненавязчивость, никакой агрессивной рекламы;
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лаконичность, никакой лишней информации.
Непосредственная рассылка
Пора перейти к самой рассылке:
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введите в графе “Отправитель” название бренда или любое другое, выбранной вами;
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выберите адресную книгу в списке “Получатели”;
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выберите время отправки в “Дополнительных опциях”;
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подтвердите отправку после последней проверки все ли правильно составлено.
СМС отправляются по многим каналам, что обеспечивает впечатляющую скорость – 200-500 сообщений в секунду.
После отправки программа в автоматическом режиме переводит вас на страницу статистики, где появляется детальный отчет в реальном времени. Эти отчеты нужны для анализа эффективности СМС-кампании. Они появляются в реальном времени и доступны для сохранения в удобном файле на ПК.
При любых непонятных ситуациях или проблемах вы можете обратиться в службу техподдержки.
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