Как сделать СМС рассылку

Правильно настроенная коммуникация с реальными и потенциальными клиентами – залог успеха современного бизнеса. Один из самых эффективных инструментов для этого – рассылка СМС.

Это универсальный солдат вашего бизнеса, способный и в разведку пойти, и нужные сведения кому надо доставить, и принести вам прибыль. Он не требует ни ощутимых затрат, ни мобильного интернета для выполнения своих задач. А уж по эффективности с ним не сравнится ни один существующий аналог. Около 90% сообщений не просто доходят, но и открываются адресатом. Это ли не показатель? Как настоящий боец, он лаконичен и не нуждается в заморочках с дизайном и длинных текстах. А вот что говорит по этому поводу статистика:

по эффективности этот способ в 10 превышает ближайших конкурентов;

по уровню вовлечения он находится на первом месте;

68% людей предпочитают получать предложения брендов именно в таком виде.

Если есть база номеров телефонов, этот способ обязательно нужно использовать. Если ее нет – создавайте свою базу. Собрать ее из разных источников (в том числе и с разных сайтов) поможет сервис ePochta SMS Service.

Если вы пользуетесь специальной программой ePochta для массовой SMS-рассылки, то имеете возможность:

удерживать имеющихся клиентов и привлекать новых;

информировать целевую аудиторию о новых поступлениях, акциях и других маркетинговых шагах;

принять и подтвердить заказ, информировать о его статусе.

Как создать рассылку

Скачать программу для отправки смс можно здесь. Можно выбрать облегченный или профессиональный интерфейс, предоставляющий доступ к использованию шаблонов и другим дополнительным возможностям программы.

После этого нужно зарегистрироваться и создать адресную книгу в Личном кабинете (раздел СМС-рассылки). Можно сделать это разными способами:

ввести вручную;

переместить из буфера обмена;

импортировать файл.

Текст сообщения

После создания базы приступаем к составлению самого сообщения. Оно должно отвечать следующим требованиям:

актуальность для адресата (для этого нужно сегментировать целевую аудиторию);

ненавязчивость, никакой агрессивной рекламы;

лаконичность, никакой лишней информации.

Непосредственная рассылка

Пора перейти к самой рассылке:

введите в графе “Отправитель” название бренда или любое другое, выбранной вами;

выберите адресную книгу в списке “Получатели”;

выберите время отправки в “Дополнительных опциях”;

подтвердите отправку после последней проверки все ли правильно составлено.

СМС отправляются по многим каналам, что обеспечивает впечатляющую скорость – 200-500 сообщений в секунду.

После отправки программа в автоматическом режиме переводит вас на страницу статистики, где появляется детальный отчет в реальном времени. Эти отчеты нужны для анализа эффективности СМС-кампании. Они появляются в реальном времени и доступны для сохранения в удобном файле на ПК.

При любых непонятных ситуациях или проблемах вы можете обратиться в службу техподдержки.