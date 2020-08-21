Когда мы снимаем на непрофессиональную технику, довольно часто фото оказывается слегка размытым. Это случается из-за неправильных настроек камеры, а некоторые смартфоны с автоматической фокусировкой делают акцент на неверном объекте. В этом случае возникает вопрос, как сделать фотографию четкой.

Существует множество программ для решения этой проблемы. Однако большинство профессионального софта требует времени для освоения, а бесплатные приложения не могут похвастаться большим набором инструментов. Поэтому мы рассмотрим, как повысить резкость с помощью фоторедактора «Домашняя Фотостудия». Его особенностью является набор профессиональных возможностей и простое, удобное управление.

Устанавливаем софт

Первым делом нужно установить программу на компьютер. На официальном сайте http://homestudio.su можно скачать бесплатный инсталлятор. После загрузки и установки софта запустите его и добавьте изображение, кликнув «Открыть фотографию». Теперь мы можем приступать к редактуре.

Исправляем четкость

«Домашняя Фотостудия» позволяет повысить четкость снимка сразу несколькими способами. Это можно сделать при помощи специального фильтра, применив сценарий или во время сохранения файла. Рассмотрим все способы по порядку.

Способ 1. Примените автоматические настройки

В разделе «Изображение» на верхней панели управления вы можете найти сразу четыре фильтра для повышения резкости фото. Три из них содержатся в пункте «Фильтры»: «Резкость», «Сильная резкость» и «Нерезкая маска». Первые два варианта подбирают автоматические настройки. В фильтре нерезкой маски вы должны будете установить параметры вручную.

Также в разделе «Изображения» находится опция «Устранение дефектов». Раскройте подменю и выберите «Не хватает четкости». Программа автоматически улучшит снимок.

Способ 2. Запустите сценарий

Сценарии, или экшны, позволяют провести базовое редактирование изображения. Они находятся в правой боковой колонке программы. Откройте соответствующую вкладку, в выпадающем меню категорий выберите «Популярные». Найдите опцию «Повышение резкости», выделите и нажмите кнопку «Запустить».

Способ 3. Сохранение файла с настройками резкости

Вы можете увеличить четкость фото прямо во время экспорта его на компьютер. Для этого откройте пункт «Файл» и выберите «Сохранить для Интернет». Эта опция позволяет сжимать размер фото без потери качества. Также здесь находится пункт «Повышение резкости». Выберите уровень изменения четкости: легкое, среднее или высокое, и сохраните картинку на жесткий диск.

Как видите, при использовании «Домашней Фотостудии» вам даже не придется подбирать настройки вручную. В редактор уже встроены автоматические алгоритмы для исправления размытого фото. Достаточно лишь скачать программу для редактирования фотографий, выбрать подходящий способ и применить его к снимку. А если этого недостаточно, вот еще один, бонусный вариант.

Бонус: примените эффекты

Это не относится к основным способам и фактически не повышает резкость, но некоторые эффекты изменяют яркость, контрастность и насыщенность фотографий. Иногда при этом существенно повышается четкость. К примеру, эффект HDR часто используют, чтобы сделать снимок более детализированным. Найти его можно в разделе «Эффекты» в главном меню.

Вот и все, что нужно, чтобы исправить расфокусированный снимок. «Домашняя Фотостудия» устроена таким способом, чтобы свести к минимуму действия пользователя. Поэтому вы найдете большое количество автоматизированных функций. Для достижения лучшего эффекта можно накладывать их друг на друга. Если вы хотите дополнительно отредактировать фото, то найдете целый набор профессиональных инструментов:

Продвинутая работа с цветовой схемой (каналы RGB, изменение окраса отдельных фрагментов, уровни и прочее);

Замена или размытие фона;

Множество фильтров и эффектов для создания «wow» фото для социальных сетей;

Создание фотоколлажей, фотомонтаж, календари, открытки, 3D композиции;

Настройка экспозиции, яркости, контраста, насыщенности;

Исправление таких распространенных ошибок, как плохое освещение, искаженная перспектива, «заваленная» линия горизонта и многое другое.

«Домашняя Фотостудия» станет хорошим помощником, если вы хотите освоить азы профессиональной обработки, но не имеете достаточных навыков. Вы можете протестировать все его функции, скачав бесплатный инсталлятор программы с официального сайта.