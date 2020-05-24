Как редактировать музыку: склейка, обрезка и улучшение качества аудио

Необходимость отредактировать музыку может возникнуть во многих случаях. Вам может потребоваться улучшить собственную аудиозапись или обработать известные треки для видео, сопровождения праздника и т.д. Благодаря современным компьютерным программам, редактирование музыки осуществить несложно. Освоив азы, даже новичок сможет свободно работать с любыми аудиофайлами.

Основные способы редактирования музыки на компьютере

Для базового изменения треков применяют различные методы, которые условно можно разделить на 5 групп.

Монтаж. Это самый простой способ редактирования. Каждый с нуля записанный трек нуждается в обрезке «лишнего» в начале, конце или в середине. Кроме того, вам может потребоваться вырезать куплет или припев из песни или нужный эпизод в аудиокниге. Также категория «аудиомонтажа» обязательно включает процедуру склеивания и наложения друг на друга нескольких дорожек. Динамическая обработка. Эта группа объединяет способы воздействия на громкость компонентов или фрагментов фонограммы: от компрессоров до искажающих эффектов. С их помощью можно получить необычное звучание. Спектральное изменение. Как правило, сюда включают все инструменты воздействия на тембр. Для такого редактирования применяют всевозможные фильтры и эквалайзер. Эффекты задержки. За счет них можно создавать иллюзию помещения или пространства, добавлять эхо, реверберацию, создавать видимость движения или сразу множества источников звука. Модуляция параметров сигнала. Если модулировать амплитуду звучания и частоту, можно получать эффекты тремоло и вибрато соответственно.

Как новичку выбрать программу для редактирования музыки?

Работу с аудио, как и любую другую, лучше начинать с освоения самых простых приемов, постепенно расширяя знания. Для этого важно ответственно подойти к выбору аудиоредактора – его функционал и рабочая среда должны соответствовать вашим целям и навыкам. Тем, кто только пробует свои силы, нет смысла устанавливать сложную профессиональную программу, иначе на ее освоение уйдет времени больше, чем на само редактирование трека.

Также при выборе немаловажную роль сыграет наличие/отсутствие русскоязычной версии – согласитесь, изучать новую терминологию гораздо проще на родном языке.

Чтобы вы не тратили время на поиски софта по вашим параметрам, советуем обратить внимание на АудиоМАСТЕР. Это – удобная русскоязычная программа, очень простая для освоения, она включает все основные функции, необходимые для монтажа и базовой обработки музыки. Скачать аудиоредактор и оценить его возможности вы можете, пройдя по этой ссылке – https://audiomaster.su.

Редактирование музыки в программе: обзор основных функций

Рассмотрим основные функции программы АудиоМАСТЕР и принципы работы с ними.

Обрезка аудиофайла

Эту задачу вы выполните буквально в одно нажатие кнопки. Для этого достаточно выделить нужную область дорожки и кликнуть по иконке с ножницами.

Соединение треков

В программе предусмотрена опция «Монтаж». Вы сможете легко соединить две аудиозаписи, поставив их друг за другом, или наложить одну дорожку поверх другой, заставив их звучать одновременно. Вам сначала нужно будет сформировать список файлов, а редактор сам соединит или смешает загруженные файлы.

Изменение громкости звучания

В колонке с перечнем доступных функций вы найдете команду «Изменить громкость», с ее помощью вы моментально сделаете музыку тише и громче. Результат перед сохранением можно прослушать. Кроме того, АудиоМАСТЕР поможет качественно нормализовать звук в аудиозаписи со скачками громкости.

Улучшение звучания

В АудиоМАСТЕРЕ вы сможете устранить посторонний шум на записи, а также настроить звучание низких и высоких нот по своему вкусу. Для этого необходимо использовать «Эквалайзер».

Добавление эффектов

Редактор предлагает интересные опции для полного преображения аудиодорожки – вы сможете изменять голос, добавлять эхо, создавать уникальные атмосферы, дополнять звучание реверберацией и т.д. Для каждого из этих эффектов предусмотрены заготовки, которые применяются одним кликом мыши.

Программа для редактирования музыки открывает широкие возможности для тех, кто любит творить. Чтобы попробовать себя в роли музыканта или звукорежиссера, не нужно иметь студию звукозаписи. Достаточно компьютера с хорошим редактором. С таким стандартным набором опций, как в АудиоМАСТЕРЕ, вы сможете без труда улучшать качество аудиофайлов, записывать каверы, подкасты, озвучки для видео, обрезать песни на рингтоны, создавать комбинации мелодий для танцевальных флешмобов, праздников и т.д. Попробуйте сами и убедитесь в том, что это просто.