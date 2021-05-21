Как рационально использовать всю площадь ванной комнаты

Маленькая ванная комната – бич построек прошлого века. Но даже при имеющихся квадратных метрах хозяева стараются сделать помещение максимально функциональным. Воспользуйтесь секретами дизайнеров интерьера, чтобы по максимуму задействовать все свободные сантиметры.

Вертикальное пространство — максимум возможностей

Если унитаз, ванну и раковину не разместить высоко, то уж для шкафчиков и полочек здесь самое место. Используйте вертикальные поверхности помещения для того, чтобы разместить на хранение бытовую химию, банный текстиль, все необходимые принадлежности.

Секции для хранения лучше сделать открытыми. Так они визуально разгружают пространство и делают его более лёгким. Хорошее решение – каскад стеклянных палочек на разной высоте.

Еще один простой способ использовать вертикальные площади комнаты – крючки. Они должны соответствовать общему дизайну интерьера. На крючках свободно располагаются натуральные губки, мешочки с бытовой химией, банный текстиль, халаты, шапочки для душа.

Место над ванной

Попробуйте перекрыть часть ванны стильной столешницей. Она может быть продолжением столешницы от раковины или выполнять самостоятельную функцию. Здесь также можно расположить необходимые предметы интерьера и даже влагостойкие горшечные растения, чтобы украсить комнату.

Место под ванной

Многие даже не догадываются, что эту зону помещения тоже можно использовать рационально. Достаточно приобрести сдвижную панель для ванны, чтобы закрыть пространство под установленной чашей, но при необходимости поместить туда таз, грязное белье, бытовую химию.

Место над раковиной

Здесь можно разместить зеркало с секретом. Имеется ввиду небольшой шкафчик для хранения мелкой косметики, скрывшийся за зеркальной поверхностью. Внешне он занимает минимум места на стене, к тому же зеркало благодаря своей отражающей способности визуально делает помещение больше.

Маленькие секреты для небольшой ванной комнаты

Чтобы помещение визуально казалось легким и воздушным, вместо стандартной сантехники используйте подвесную. Она создает иллюзию свободной циркуляции воздуха и делает общую картинку интересной. Но помните, что для подвесного унитаза следует монтировать более жёсткий каркас.

В отделке лучше использовать максимум стеклянных и металлических элементов. Холодный блеск и прозрачность визуально расширяют помещение.

Этим же эффектом обладает глянцевая керамическая плитка. Если не хочется всё отделывать под глянец, включите отдельные элементы с зеркальной поверхностью в кладку на стене. Результат будет тем же – легкая просторная комната.

Совет экспертов: перед началом ремонтных работ определитесь с отделочным материалам. Для небольшой ванной комнаты желательно выбрать плитку размером 20 х 30 см и уложить её горизонтально. Такой способ кладки тоже значительно расширяет границы.

Плитку для пола следует положить косыми квадратами, чтобы дополнительно визуально выиграть несколько квадратных сантиметров.