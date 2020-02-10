Как путешествовать экологично в 2020 году: устойчивые тренды

Глобальные экологические проблемы порождают изменения во всех сферах жизни, и туризм не исключение. Авиаперевозки, которыми в 2019 году воспользовались 4 миллиарда пассажиров, – источник около 2,5% мировых выбросов парниковых газов. Конечно, в 2020 году люди не перестанут путешествовать. Путешествие – это прекрасный способ открыть для себя незнакомые культуры, исследовать новые земли, сблизиться с другими людьми и сообществами. Но по мере того как люди становятся все более осведомленными об экологическом следе своих перелетов и переездов, они все больше готовы поступиться комфортом ради чистоты планеты. Итак, что ожидает путешественников в новом году и десятилетии?

Регенеративный туризм

Идея не нова: уже давно люди ездят в разные уголки мира, чтобы отдохнуть и заодно потрудиться на благо природы. Но сейчас этот вид туризма становится все более перспективным, и турфирмы стремятся его развивать.

Хороший пример – заповедник Алладель в Шотландии. Эта страна потеряла 97% своего естественного леса, и нынешняя миссия заповедника – восстановить 23 тысячи акров территории и заново заселить ее растениями и животными нагорья. На территории заповедника находится отель, 7% от доходов которого идет в Европейский природный фонд.

В заповеднике реализуется программа HOWL (Highland Outdoor and Wilderness Learning) – что-то вроде лагеря для местных школьников, где они учатся жить в диких условиях. Многие другие активности, которые предлагает отель своим постояльцам, тоже нацелены на сближение и восстановление связи с природой.

Туроператор Red Travel Mexico организует поездки, цель которых – восстановление и сохранение флоры и фауны, а также мест обитания в природных охраняемых районах Мексики. Например, можно поучаствовать в наблюдении за популяциями морских черепах или посадке леса. Вдобавок такие туры обеспечивают занятость коренных жителей этих мест, что тоже немаловажно.

Осознанное потребление и циклическая модель

«Зеленая революция снизу» – один из важнейших трендов во всех индустриях. Потребители могут требовать, чтобы бренды, к которым они лояльны, не только декларировали свои ценности, но и воплощали их в жизнь.

В частности, путешественники могут влиять на туристический бизнес, выбирая те компании, которые уже делают шаги в сторону устойчивого развития. А такие есть и среди малого, и среди очень крупного бизнеса. Например, гиганты Marriott и Etihad Airways уже принимают меры по сокращению одноразового пластика.

Marriott, крупнейшая в мире сеть отелей, объявила, что убирает из оборота мини-флаконы для шампуня, жидкого мыла и других средств гигиены. Гости часто забирают их с собой, а потом выбрасывают, порой даже не использовав. Теперь эти флаконы будут заменены большими бутылками, прикрепленными к стенам в ванной комнате, которые компания будет самостоятельно отправлять на переработку. Один этот шаг позволит сократить количество пластиковых отходов сети почти на треть. Marriott планирует внедрить это изменение во всех своих отелях к декабрю 2020 года. А к 2025 году Marriott намерен сократить количество отправляемых на свалку отходов на 45%.

Одна из крупнейших авиакомпаний Etihad Airways выяснила, что в год ее пассажиры используют 27 миллионов одноразовых пластиковых крышечек для кофе. Это открытие подстегнуло компанию к тому, чтобы в апреле 2019 совершить первый дальний рейс без одноразового пластика на борту. Для этого понадобилось заменить 95 разных предметов. В числе нововведений оказались съедобные вафельные стаканчики для кофе и одеяла из переработанных пластиковых бутылок. Те предметы, которым не нашлось замены, вообще были исключены из использования.

Авиакомпания Air New Zealand шаг за шагом убрала соломинки, палочки для размешивания, маски для сна и пластиковые зубные щетки на борту своих самолетов. Ryanair также обещает избавиться от одноразового пластика к 2023 году, а Alaska Airlines уже прекратила использование соломинок.

Но «озеленение» туристического бизнеса не ограничивается отказом от пластика. Некоторые бренды полностью переходят к циклической модели экономике. Например, отель QO Amsterdam применяет только товары местного производства, чтобы сократить экослед от транспортировки.

Здесь нет ничего одноразового – напротив, все предметы используются максимально долго, а когда приходят в негодность, переделываются во что-то новое или отправляются на переработку. Даже бетон, из которого построен отель, на треть состоит из материала старых амстердамских зданий, а ковры изготовлены из переработанной пряжи, которая раньше была рыболовными сетями. Овощи, фрукты, зелень и даже рыба для кухни выращиваются в теплице при отеле.

Несезонный туризм

Хотя поездки в «высокий сезон» остаются наиболее популярными, в последнее время видны сдвиги в пользу «непикового», «несезонного» туризма. Растет количество туроператоров, предлагающих уникальные, нестандартные, немодные направления. Это позволяет «перераспределить нагрузку» на разные территории и месяцы, сбавить поток туристов (а значит, и доходов от их пребывания) в пиковый сезон и привлечь внимание к новым местам.

Например, компания Off Season Adventures специализируется на турах «под заказ» в Непал, Танзанию и другие станы в низкий сезон. Благодаря только ее клиентам один из отелей в Танзании открыт на месяц дольше, чем другие, что обеспечивает его работников занятостью в это время.

Туристическая компания Atlas Obscura запустила проект «Устойчивый дизайн и художественные инновации в Пуэрто-Рико» («Sustainable Design and Artistic Innovation in Puerto Rico»), который позволяет гостям исследовать прошлое города Сан-Хуана и поддержать местные общины, пока страна восстанавливается после урагана Мария.

Толерантный и инклюзивный туризм

В 2019 году обозначилась тенденция к расширению доступности путешествий для всех людей, независимо от их пола, гендера, расы, сексуальной ориентации и т. д. Ожидается, что туристические бренды и направления сделают инклюзивность приоритетом в своей деятельности, ценностях и маркетинге, чтобы все люди без исключения чувствовали приятие и открытость к ним в том месте, куда они едут.

Медленный туризм

Хотя концепция «медленного туризма» опять же не нова, всплеск интереса к ней возник благодаря климатической активистке Грете Тунберг. Миллионы людей наблюдали за тем, как Тунберг переплывала Атлантический океан, чтобы выступить на конференциях по климату в Соединенных Штатах.

В Великобритании и Швеции начались активные кампании в пользу путешествий на поезде вместо самолета. В Швеции даже появились новые слова: «fkygskam», обозначающее чувство вины за путешествие на самолете, и «tågskryt» – хвастовство, гордость от поездки на поезде.

Но изменения произошли не только на словах: первом квартале 2019 года «Шведские Железные дороги» зафиксировали 8-процентное увеличение числа пассажиров. Также в Швеции выросла популярность горных походов, велосипедных и пеших туров. А центральную часть столицы другой скандинавской страны, Осло, сделали зоной, свободной от автомобилей.

Медленный туризм призывает брать в расчет цену путешествия не только в деньгах, но и для планеты. Даже популярный агрегатор авиарейсов Skyscanner теперь показывает выбросы углекислого газа от каждого перелета. Все это говорит о том, что авиакомпании больше не могут закрывать глаза на то, что их бизнес порождает огромный углеродный след.

Конечные потребители тоже могут снизить свое воздействие на окружающую среду: с помощью сертифицированных платформ, таких как Chooose, и приложений вроде Carbon Capture можно отслеживать «свои» выбросы CO2, а поддерживая проекты по посадке леса – нейтрализовать их.

Медленный туризм позволяет пересмотреть наше отношение к самой сути путешествий. Многие стараются добраться до места назначения как можно скорее или втиснуть в поездку как можно больше пунктов. А может быть, они бы насладились отдыхом больше, если бы замедлились и погрузились, «пережили» место.

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