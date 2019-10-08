Как продлить время работы смартфона
Несмотря на то, что производители активно работают над продолжительностью работы своих гаджетов, еще более увеличить автономность своего смартфона хотел бы любой пользователь. Мало кто знает, что это можно сделать самостоятельно – никаких особых навыков и приспособлений не потребуется.
Как увеличить автономность мобильного устройства
Самый простой и действенный способ – это заменить батарею на более емкую. Для этой цели понадобится приобрести аккумулятор для телефона samsung или другого бренда – марка зависит от вашего устройства. Если на данный момент вы стеснены в финансовых возможностях, то можно поступить по-другому.
- Включите энергосберегающий режим. Большинство современных устройств имеет гибкую систему энергосбережения – выберите режим под свои нужды или откорректируйте существующий. Ограничится яркость дисплея, частота процессора и фоновая работа приложений. Если вы не играете на устройстве, то данные изменения будут практически незаметны – продолжительность же работы смартфона увеличится на несколько часов.
- Откажитесь от виджетов и выключите запущенные приложения. Живые обои съедают очень много энергии, как и открытые приложения, которые не используются в данный момент. Они регулярно обновляются, чем мешают устройству перейти в спящий режим и ограничить ресурсопотребление.
- Выключите ненужные push-уведомления. На смартфоне бывает установлено много важных приложений, но вряд ли все их уведомления вам необходимы. Чем меньше ненужных операций, тем целее энергия. Ограничить поступающие уведомления можно в параметрах.
- Откажитесь от вибрации. Отключите эту функцию от всего – от звонков, прикосновения к экрану, сообщений. Без нее время работы мобильника значительно увеличится.
Все эти способы дадут вашему гаджету несколько часов работы в автономном режиме. Если этого срока мало, как только у вас появятся свободные средства, лучше их потратить на новую батарею – здесь https://shoc.by/catalog/akkumuliatory-dlia-telefonov вы сможете узнать цену на аккумулятор для телефона. А пока еще один пожиратель электроэнергии.
Геолокация
Если в ней нет острой необходимости, ее лучше держать всегда выключенной. Когда появится необходимость определить местоположение, важно провести настройку. Сделать это просто, зайдите в раздел разрешения приложений, затем в местоположение. Здесь вы увидите, сколько программ используют информацию о вашем нахождении – отключите те, которые могут обойтись без этой информации.