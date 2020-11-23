Как приготовить картофель в микроволновой печи. Легкое блюдо всего за десять минут

Многие любят картошку во фритюре, но боятся есть ее вдоволь из-за высокой калорийности. Автор делится простым рецептом этого блюда. Приготовление займет всего десять минут, а картофель получается очень вкусный. А при умелом подходе вы сможете уменьшить его калорийность и получить полезные для организма вещества.

Всего за десять минут в микроволновой печи при минимуме ингредиентов можно приготовить такое же сытное блюдо, как картофель фри. Оно будет проще и убавит в калориях.

Вы знаете, что всего в 100 граммах картофеля во фритюре (по-простому — в картошке фри) содержится около 536 калорий? А ведь картофель фри — не только перекус в удовольствие, но и идеальное блюдо под любое настроение, а также самая популярная закуска в барах и ресторанах по всему миру. Можно ли есть любимый картофель фри и не беспокоиться о калориях и лишнем весе?

Ответ — да! Конечно, если картофель приготовить определенным способом, благодаря которому это блюдо станет намного полезнее. Так как его нужно готовить? Вот в чем секрет: следует добавлять поменьше нерафинированного оливкового масла.

«Рекомендую готовить картофель фри в духовке или микроволновой печи, потому что так он получится намного полезнее для здоровья. Мы добавляем меньше масла, но для сохранения вкуса советую использовать специи: чеснок, луковый порошок, карри, сладкий, острый или черный перец, орегано и базилик», — отмечает диетолог-нутрициолог «Алиммента» Адриана Орос (Adriana Oroz).

«Благодаря приготовлению картофеля в микроволновой печи или духовке сохраняются питательные вещества продукта. Блюдо получится менее или более калорийным в зависимости от количества масла, которое мы добавляем», — подчеркивает специалист. В микроволновой печи и духовке картофель получится более светлым, потому что для его приготовления не нужно использовать много масла. «Можно сначала приготовить картофель в микроволновой печи, а затем слегка поджарить на сковороде с маслом», — советует Адриана Орос.

Ингредиенты:

Картофель

Нерафинированное оливковое масло

Соль

Специи (по вкусу)

Как приготовить:

Как и в процессе приготовления любого другого продукта, первым делом нужно хорошо промыть картофель. «Советую выбирать мелкий картофель. Если клубни большие, то лучше их порезать, чтобы картофель приготовился лучше и быстрее. Можно готовить с кожурой или очищенный», — отмечает Адриана Орос (@adristylelife). Затем отрезаем кусок полиэтиленовой пленки, чтобы обернуть весь картофель. Ставим картофель в микроволновую печь. В зависимости от размера клубней может понадобиться больше или меньше времени… «Как правило, картофель готовится 10 — 15 минут. Идеальная мощность — 800 Вт, то есть максимальная мощность микроволновой печи. Готовность можно проверить, проткнув ножом», — рекомендует диетолог.

После приготовления в микроволновой печи Адриана Орос рекомендует добавить соль, специи и слегка поджарить картофель на сковороде с маслом или запечь в духовке «до хрустящей и золотистой корочки».

Советы для приготовления:

Чем тоньше ломтики картофеля, тем быстрее он приготовится.

Следует равномерно распределить ломтики, чтобы картофель пропекся.

Можно сначала приготовить картофель в микроволновой печи, а потом поджарить несколько минут.

Мелисса Гонсалес (Melissa González)

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