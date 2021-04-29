Как правильно выбрать обогревательный котел для жилого дома

Правильно оборудованная отопительная система в доме обеспечивает комфортность проживания людей. Ее центральный элемент – котел, который отличается видом энергетических ресурсов, способом установки, показателями мощности, внешним дизайном. Выбор агрегата зависит от общей площади обслуживаемого помещения и личных преимуществ потребителей.

Популярные бренды котельного оборудования

Производством котлов занимаются различные компании. В брендовой продукции сочетается качество сборки и адекватная стоимость. Наиболее популярными считается оборудование, которые выпускают следующие ТМ:

Aton;

Roda;

Bosch;

Proterm;

Veren;

Vaillant;

Корди;

Белтерм.

В бытовых условиях используются газовые, твердотопливные и электрические агрегаты. Напольные модели больше подходят для жилых домов с оборудованных котельным помещением. Настенные котлы можно устанавливать в кухне, так как они не занимают много места и идеально вписываются в интерьер комнаты. Приобрести обогревательное оборудование можно на сайте https://niagara-trade.com.ua/, где есть широкий выбор продукции.

Эксплуатационные преимущества и особенности различных видов котлов

Наиболее популярными считаются по праву газовые модели котлов. Они обеспечивают автоматизированный процесс работы при экономичном расходовании энергетических ресурсов. К основным преимуществам газового оборудования относится:

компактность;

экологичность;

эргономичность;

простота обслуживания;

безопасность.

Для домов, удаленных от централизованных газовых магистралей больше подходят электрические приборы. Они отличаются небольшими размерами и отсутствием вредных выбросов в окружающую среду. Установка электрокотла занимает минимальное количество времени, так как он не нуждается в оборудовании дымохода. При использовании такой модели рекомендуется установить двухтарифный счетчик, который позволяет экономно расходовать финансовые ресурсы.

Твердотопливные агрегаты обеспечивают независимость от коммунальных сетей. Им нестрашны перебои в подаче электричества или газа. К положительным характеристикам твердотопливных агрегатов относится доступная стоимость и универсальность. Они считаются лучшим вариантом для установки в дачных домиках. Для функционирования котлов используется уголь, дрова или специальные топливные паллеты.