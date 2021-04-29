Как правильно выбрать обогревательный котел для жилого дома
Правильно оборудованная отопительная система в доме обеспечивает комфортность проживания людей. Ее центральный элемент – котел, который отличается видом энергетических ресурсов, способом установки, показателями мощности, внешним дизайном. Выбор агрегата зависит от общей площади обслуживаемого помещения и личных преимуществ потребителей.
Популярные бренды котельного оборудования
Производством котлов занимаются различные компании. В брендовой продукции сочетается качество сборки и адекватная стоимость. Наиболее популярными считается оборудование, которые выпускают следующие ТМ:
- Aton;
- Roda;
- Bosch;
- Proterm;
- Veren;
- Vaillant;
- Корди;
- Белтерм.
В бытовых условиях используются газовые, твердотопливные и электрические агрегаты. Напольные модели больше подходят для жилых домов с оборудованных котельным помещением. Настенные котлы можно устанавливать в кухне, так как они не занимают много места и идеально вписываются в интерьер комнаты. Приобрести обогревательное оборудование можно на сайте https://niagara-trade.com.ua/, где есть широкий выбор продукции.
Эксплуатационные преимущества и особенности различных видов котлов
Наиболее популярными считаются по праву газовые модели котлов. Они обеспечивают автоматизированный процесс работы при экономичном расходовании энергетических ресурсов. К основным преимуществам газового оборудования относится:
- компактность;
- экологичность;
- эргономичность;
- простота обслуживания;
- безопасность.
Для домов, удаленных от централизованных газовых магистралей больше подходят электрические приборы. Они отличаются небольшими размерами и отсутствием вредных выбросов в окружающую среду. Установка электрокотла занимает минимальное количество времени, так как он не нуждается в оборудовании дымохода. При использовании такой модели рекомендуется установить двухтарифный счетчик, который позволяет экономно расходовать финансовые ресурсы.
Твердотопливные агрегаты обеспечивают независимость от коммунальных сетей. Им нестрашны перебои в подаче электричества или газа. К положительным характеристикам твердотопливных агрегатов относится доступная стоимость и универсальность. Они считаются лучшим вариантом для установки в дачных домиках. Для функционирования котлов используется уголь, дрова или специальные топливные паллеты.
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