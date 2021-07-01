Как правильно выбрать фитнес браслет?

Сейчас большим спросом среди потребителей пользуются фитнес браслеты. Данные устройства отличаются компактными размерами и внушительным функционалом. На текущий момент в продаже имеется фитнес браслет с подсчетом калорий, предназначенный для тех, кто следит за своей фигурой. Если вы – именно такой человек, то читайте нашу статью до конца и тогда вы узнаете, на чем стоит акцентировать внимание при выборе наиболее подходящей модели фитнес браслета.

Основные нюансы при выборе фитнес браслета

Автоматическая фиксация движений – фитнес браслет должен моментально распознавать, когда его владелец двигается, а когда – нет. Если во встроенном наборе опций имеется шагомер, то данный гаджет легко подсчитает количество шагов, которое вы сделали во время прогулки. Кроме того, на небольшом дисплее появится информация о расстоянии, которое было пройдено вами сегодня, вчера и в другие дни. Водонепроницаемость – если у вашего фитнес браслета имеется такая особенность, это означает, что вы можете плавать в бассейне, не снимая его со своей руки. В результате, при попадании воды на поверхность сенсорного дисплея, портативное устройство продолжит работать и вести автоматический подсчет промежуточных результатов, которые следует учитывать, если собираетесь добиваться новых высот в спорте. Опция подсчета калорий – многие производители добавляют в свои браслеты дополнительную функцию автоподсчета калорий, которые у вас появились в течение всего дня при приеме пищи. Некоторые модели фитнес браслетов снабжены специальным приложением, в котором имеется множество разнообразных блюд с заранее подсчитанным количеством калорий. Быстрая синхронизация – многие фитнес браслеты умеют синхронизироваться с другими цифровыми устройствами в автоматическом режиме. Именно так можно получить подробные результаты относительно сердцебиения, шагов, пульса, калорий и многого другого. Для этого стоит заранее подключить браслет к смартфону, планшету или ноутбуку через USB или Bluetooth.

В процессе выбора не забывайте смотреть на стоимость портативного устройства. Если ваш бюджет сильно ограничен, то рекомендуем отдавать предпочтение недорогим моделям со скромным функционалом. Кроме того, девайсы от малоизвестных производителей тоже заслуживают внимания. Посмотрите в интернет-магазине доступные модели, используйте фильтры для быстрого поиска наиболее подходящего фитнес браслета.