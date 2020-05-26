Как правильно выбирать одежду для школьника: простые советы родителям

Выбор школьной формы – ответственная задача каждого родителя. Прежде чем покупать одежду для девочки, нужно выяснить массу нюансов, узнать требования конкретного учебного заведения, изучить ассортимент рынка. Предварительно стоит переговорить с классным руководителем, спросить можно ли в брюках в школу, каким должен быть цвет и фасон формы.

Основные виды школьной формы

В зависимости от политики школы, дети могут обязываться ходить в фирменной форме, строгих комплектах одежды. В первом случае наряды, как правило, отшиваются под заказ на крупных производствах, где строго регулируется выбор материалов, фасонов, цветов. На форму нашиваются логотипы учебного заведения. Все дети, независимо от возраста и класса в такой школе будут носить одинаковые наряды.

Если нет жестких требований к форме, родители имеют возможность самостоятельно выбирать модели, учитывая пожелания школьников и общие рекомендации. Обычно последние включают в себя отказ от ярких расцветок, спортивных костюмов, джинсовых брюк (иногда позволяется носить серые, темно синие или черные, но не голубые).

В некоторых школах детей просят выглядеть просто аккуратно, опрятно и не вызывающе. На сайте de-corp.ru можно посмотреть и выбрать подходящие наряды соответственно требованиям администрации учебного учреждения.

Основные элементы школьной формы

Комплект школьной формы зависит от сезона и климатических условий. Для девочки необходимо приобрести:

3-4 блузки (с коротким и длинным рукавом);

пиджак;

платья, сарафаны или юбки;

брюки в деловом стиле;

несколько пар колгот;

2 спортивные формы (с шортами и штанами);

джемперы и кардиганы.

Окончательный выбор зависит от предпочтений школьницы. Оптимальные расцветки – белые или светлые для верха, темно синие, черные, коричневые – для низа.

Мальчикам рекомендуются брючные костюмы двойки и тройки. К ним нужно приобрести не менее четырех рубашек. Обязательно одна из них должна быть белой. Дополнительно потребуются жилетки и свитера, гольфы, спортивная форма.

На какие детали обращать внимание

В школьной форме ребенку предстоит проводить большую часть времени буднего дня. Выбирать необходимо одежду из материалов высокого качества. Желательно, чтобы она производилась из натуральных или комбинированных тканей с минимальным содержанием синтетических нитей. Стоит избегать материалов, подверженных быстрому сминанию и потере формы.

Выбор размера – ответственная задача. Многие родители покупают одежду на вырост. Этого делать не нужно. Форма, размер которой больше на 2-3 деления будет выглядеть несуразно. Подкаченные рукава и штанины быстро потреплются. Запас в полразмера достаточен для учебного года. К тому же, одни и те же наряды надоедают, что заставляет детей «протестовать».

Качество пошива играет не последнюю роль. Кривые строчки, торчащие нитки, стрелки на ткани, деформация после первой же стирки – то, с чем сталкиваются родители, решившие сэкономить на покупке одежды для школы. Лучше купить меньше предметов, но безупречного качества. Они будут выглядеть привлекательно на протяжении всего года, невзирая на высокую частоту стирок.

На сайте de-corp.ru/blog/ представлено больше рекомендаций по выбору школьной формы и других видов одежды для ребенка. Следуя советам экспертов, можно оптимизировать бюджет, избежать досадных ошибок и нецелесообразных расходов. Снизить вероятность неудачных решений также возможно, отдавая предпочтение проверенным производителям и надежным торговым площадкам, предлагающим сертифицированные товары.