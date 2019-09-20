Как правильно ухаживать за фототехникой?

В настоящее время фотография — это не только область профессионалов. Почти у каждого есть цифровая камера лучше или хуже, с помощью которой они фиксируют самые важные и забавные моменты. Чтобы камера не стала игрушкой в течение одного сезона, которая быстро испортится или станет чрезмерно грязной, о ней следует правильно позаботиться, как и о другом оборудовании.

Безопасное место

Подходящее место для хранения камеры должно быть сухим. Влага представляет огромную угрозу для электронного оборудования, поэтому нужно быть осторожными, чтобы не подвергать ее воздействию. Это может привести к неисправности камеры. Лучше всего также выбрать место, которое затенено, потому что высокие температуры могут привести к снижению производительности батареи, а в крайних случаях — к ее расплавлению.

Сумка для фотокамеры

Хранить камеру в хорошем месте дома обычно не сложно. Часто бывает достаточно сухого, затененного шкафа, и все готово. На открытом воздухе хуже, когда камера подвергается большему количеству опасностей. По этой причине лучше купить специальную сумку для фотоаппарата, которая адаптирована к его размеру и имеет карманы для зарядного устройства или аккумуляторов. Регулировка сумки по размеру очень важна, потому что перенос фотоаппарата в слишком маленьком или слишком большом мешке может привести к необратимому повреждению, например, линзы.

Защита от ветра

Песок чрезвычайно вреден для камеры, и это оборудование, которое подвергается воздействию во время отпуска. Если планируется провести целые 2 недели и более на пляже или в другом песчаном районе, стоит приобрести специальные чехлы для фотоаппаратов, которые защитят его от частиц песка. Также важно помнить о том, чтобы не менять линзы на пляже, потому что песок может попасть в неподходящие места и повредить оборудование.

Защита от воды

Выход на улицу с камерой иногда связан с воздействием воды, чего лучше избегать. Залитое оборудование будет работать либо хуже, либо полностью прекратит. Если хочется сделать снимки у реки, озера или моря, лучше надеть чехол, защищающий камеру от влаги, даже в случае внезапного попадания в воду.

Стабильность камеры

Очень важным элементом ухода за камерой является ее защита от механических повреждений: падения, царапин, сколов. Чтобы этого избежать, стоит повесить камеру на ремешок, который можно надеть на шею. Даже если он выскользнет из руки, то не упадет на землю. Если планируется большое количество фотографий на природе, хорошей идеей будет приобретение штатива. В настоящее время они небольшие, поэтому можно легко поместить их в сумку и всегда носить с собой.

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