Как правильно ухаживать за детским пледом?

Детский плед выполняет сразу несколько функций. Он делает теплым сон малыша на улице в коляске или в автомобиле, его можно использовать как декоративное покрывало постели. Многие родители покупают плед для использования на даче или загородном пикнике, также его нередко применяют в качестве напольного игрового коврика. Продлить жизнь этому изделию позволит правильный уход за ним. Точные рекомендации по стирке, сушке, глажке указаны на бирке этого детского товара, но есть и несколько общих правил.

Как ухаживать за пледом из натуральной ткани

Такие изделия устойчивы к пятнам, и незначительные загрязнения могут быть удалены просто протиранием влажной тканью. Затем плед нужно проветрить на открытом воздухе или в хорошо вентилируемой комнате.

При серьезных загрязнениях потребуется стирка. Сначала предмет на 10-15 минут замачивают в теплом мыльном растворе. Каких-либо щеток использовать не нужно, не стоит и тереть ткань руками – так можно испортить изделие. Затем приступаем к стирке вручную или в машинее-автомате на деликатном режиме. Температура воды не должна превышать 30-40℃. При выборе стирального порошка отдавайте предпочтение жидким средствам – они лучше проникнут в структуру ткани и без проблем выполоскаются. Отжим использовать нежелательно, в крайнем случае включать следует самые низкие обороты. Затем изделие высушивается, для этого его лучше разложить в один слой на горизонтальной поверхности. Крупный детский плед можно сушить на веревке или сушилке, сложив его в два раза.

Ухаживаем за синтетическими моделями

Современные детские товары для сна и отдыха могут быть изготовлены из синтетических материалов. Они совершенно безопасны для здоровья малыша, непривередливы в уходе, отлично стираются в машинке-автомате без замачивания. Температура воды должна быть 30-40℃, можно использовать встроенный режим «Синтетические ткани». Порошок или гель желательно использовать специальный, для деликатного текстиля. Отбеливатели применять запрещено, даже если вы стираете белоснежное изделие: эти агрессивные составы могут разрушить волокна, сделать их жесткими и рыхлыми, вызвать пожелтение светлых вещей. Этот же совет касается и натуральных детских пледов.

После стирки можно обойтись вовсе без отжима. Большинство искусственных материалов не впитывают влагу и высыхают через короткое время. При отсутствии сушильной машины сушить изделие нужно в хорошо проветриваемом помещении, далеко от источников тепла. Нежелательно также вывешивать подобное белье под прямые солнечные лучи.