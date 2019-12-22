Как правильно спать, чтобы не навредить здоровью

Как правильно спать — важное знание для каждого человека, ведь красота и здоровый сон идут рука об руку. Об этом говорят медики и косметологи, напоминая, что ложится спать надо вовремя. Желательно, за час, а то и за два до полуночи. Тогда вам гарантировано попасть на процесс интенсивной регенерации клеток. А сам сон будет крепким под воздействием активно вырабатываемого в это время мелатонина.

Также известно, что спать надо по 7-8 часов и, желательно, в прохладной комнате с высокой влажностью. Поэтому в старину светские красавицы ставили у изголовья кровати таз со льдом. Кому-то это явно помогало.

Кстати, еще в те времена барышням советовали спать на низкой подушке, укладываясь на спину. Сон на спине обеспечивал отсутствие морщин и заломов как на лице, так и на шее.

Возможно, вы сами замечали, что после сна вы уже не выглядите свежо и привлекательно. И дело тут не в возрасте, а в положении, которое тело принимает во время неконтролируемого ночного отдыха. Конечно, на боку спать полезно. Об этом мы слышали не раз. Да, и многим этот вариант сна кажется более удобным.

Но результатом такого сна может стать помятое лицо и стойкие морщины именно в тех местах, на которых кожа постоянно ночь за ночью складывается в складки. Пока она достаточно эластичная -проблемы не возникают. Но с возрастом она утрачивает способность восстанавливать форму.

Поэтому даже после положенных восьми часов ваш вид будет желать лучшего. Лицо восстановится в какой-то степени только после водных процедур, массажа, крема и макияжа.

Многие предпочитают спать на животе, ссылаясь на то, что так они разгружают позвоночник. Кто-то делает это по совету гастроэнтеролога, чтобы уменьшить газообразование. Но вот косметолог никогда вам такого не посоветует.

При такой позе во время сна положение лица абсолютно непредсказуемо. Кроме него, страдает также шея и грудь. Вы рискуете со временем превратить их в нечто, скомканное и бесформенное. Только представьте, что треть жизни, а именно столько человек тратит на сон, вы будете чуть ли ни умышленно превращать их в мятую тряпку.

Часто плоды такого наплевательского отношения к своей внешности можно увидеть уже к тридцати пяти годам. Дальше процесс будет только усугубляться. Женщинам к сорока годам придется забыть о глубоком декольте. Да и шею надо будет прятать под глухим воротничком или шарфом.

У медиков есть четкая рекомендация на то, как правильно спать. Врачи наиболее комфортной и полезной считают позу сна на боку. Но если глянуть на себя в зеркало, когда ты расслабившись отходишь ко сну, или только проснулся, то это зрелище тебя несказанно удивит. Вы сразу поймете, что такая привычка делает с вашим лицом.

Обратите внимание на нежную кожу под глазами и носогубную складку! По-моему, спать тут же перехочется. В зеркале будут видны все ваши будущие морщины! Пока это еще их проект, но при упорном труде все непременно свершится.

А вот, если лечь на спину и взять в руки зеркало, то увиденное, наоборот, обрадует несказанно. Конечно, если вы не привыкли засыпать в таком положении, то первое время вам придется взять себя в руки. Нужно уяснить, что поза во время сна – это тоже привычка, которую необходимо формировать.

Удобство вы ощутите потом, когда самоконтроль уйдет на второй план. А пока надо представить себя средневековой дамой, которой необходимо было выглядеть пристойно даже во сне. Она не имела права испугать неожиданно проснувшегося супруга. Приходилось еще в детстве пеленать девочке руки и ноги, чтобы она привыкала спать смирно и красиво.

Тому как правильно спать стоит поучиться у японских женщин. Им часто приходилось спать на спине, держа голову на жестком подголовнике, чтобы сохранить прическу и красоту лица. Вам же придётся приложить гораздо меньше усилий, не прибегая к пеленанию и сну на деревяшках. Главное, понять, что так вы сохраните хотя бы частично вашу красоту.

Не стоит забывать об ортопедических подушках или валиках. Они позволят найти удобную позу для шеи. В таком случае деревянные подголовники точно не понадобятся.

Вспомним, что японки и китаянки в основном спали и спять на циновках. Возможно, и нам не стоит злоупотреблять через чур мягкими постелями.

И так, идите в постель с приятными мыслями, а не как на эшафот. Постарайтесь расслабиться или помедитировать, чтобы уснуть легко и спокойно. Кто увлекается йогой, тот знает, что «шавасану» будет перед сном как нельзя кстати. Если вы ночью поймали себя на том, что спите на боку, не впадайте в отчаяние, а быстро смените позу. Для того, чтобы сон на спине стал стойкой привычкой потребуется не менее двух месяцев.

Если кто-то опасается храпа в таком положении, то следует обратиться к специальным упражнениям, которые тренируют мышцы лица и неба.

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