Как правильно посадить хвойные растения

Обилие разновидностей хвойных растений не мешает нам привести все к общему знаменателю, сформировав основные принципы посадки. Безусловно, существует немало мелких нюансов для каждого вида. Тем не менее, основополагающие правила существуют. В данном материале мы постараемся подробно рассмотреть каждое из них, по возможности, уточняя специфику того или иного вида.

Общая информация

Отдел хвойных исчисляется сотнями видов и десятками родов, потому заниматься их перечислением не имеет никакого смысла. Понятно, что объединяющим всех признаком является древесная структура, как у деревьев, так и кустарников, а также непосредственно сама хвоя и образование семян в шишках.

Сроки посадки

Называя времена года, когда посаженные хвойные растения способны прижиться, стоит отметить, что это возможно:

летом;

осенью;

зимой;

весной.

Выглядит так, будто это реализуемо круглый год. Фактически, да. По-крайней мере, по сравнению с лиственными культурами. Однако есть определенные отрезки времени, когда даже хвойные растения не рекомендуется высаживать. Для зимы и лета это пиковые скачки температур, что не мешает выполнять работы в начале или конце данного сезона. Говоря об оптимальных моментах, весной предпочтительна высадка молодых растений, а зимой уже взрослых (старше трех лет).

Для весеннего периода выбирают самое его начало, едва проявила себя оттепель. Достаточно грунту прогреться до +3 и корни начинают свое развитие. Тем, кто опоздал, рекомендуется вернуться к вопросу пересадки уже осенью. Лето подходит исключительно для хвойных, имеющих закрытую корневую систему. Осень посадочные работы захватывает практически целиком, за исключением последнего месяца накануне зимы (не календарной). Зима оптимальна для всех без исключения представителей отдела.

Секреты посадочных работ

Обязательно переносить саженец вместе с комом. В противном случае корни постепенно начнут сохнуть и растение зачахнет. Габариты ямы следует делать больше земляного кома. Пускай будет все с запасом, во избежание трудностей в будущем. Корневая шейка должна располагаться вровень с грунтом, ни под землей, ни над ее поверхностью.

Важно! Не пересаживайте деревья и кустарники во время формирования почек. Обращайте внимание на требования относительно расположения и ухода по каждому конкретному дереву или кустарнику. В материале собраны лишь общие особенности посадки хвойных.