Как правильно оформить реферат

Студент тратит время на подготовку материала, подыскивает интересную информацию, полностью раскрывающую тему. Но проект все равно возвращают на доработку из-за ошибок в оформлении. Неприятно получать неудовлетворительную оценку перед сессией, допуск к которой невозможен без реферата. Поэтому его оформление – важный момент, подойти к которому следует со всей серьезностью.

Оформление реферата – занятие не столь сложное, как кажется на первый взгляд. С проблемами в основном сталкиваются первокурсники, не понимающие толком особенностей составления научного труда.

Если вы не знаете, как правильно написать реферат, компания Vsesdal.com.ua готова прийти на помощь. Среди наших сотрудников – опытные преподаватели ВУЗов, которым под силу задание любого уровня сложности.

Перед началом работы разбираем тему, собираем интересные, малоизвестные, достоверные факты, приступаем к написанию. Учитываем требования методических рекомендаций, государственных стандартов, пожелания клиентов.

Оформление реферата: основные правила

Написание реферата – это своеобразная подготовка к более серьезному виду научной деятельности – курсовой.

Поэтому его оформление ничем не отличается от составления тех же дипломных. Зачастую оформление труда оценивается не столь строго: разрешаются небольшие отклонения от стандартов. В каждом ВУЗе установлены свои правила относительно внешнего вида исследования, особенно это касается титульного листа. Поэтому внимательно изучите требования методических рекомендаций, чтобы избежать элементарных ошибок.

Главное – следовать установленным требованиям, касающимся подбора стиля шрифта, кегля, нумерации страниц, составления оглавления, библиографии, титулки.

Ознакомьтесь с ГОСТами. Здесь детально описаны особенности составления более серьезных исследовательских работ. Если ваш преподаватель на оформление реферата обращает внимание меньше всего, все равно лишними познания не будут.

Дополнительные сведения

Давайте более подробно рассмотрим, как оформить реферат.

В ГОСТе вы не найдете сведений относительно того, какой шрифт использовать. В основном это Arial или Times New Roman. В методичке найдете необходимые сведения. Пишут шрифтом 14 или 12 пт. Для научно-исследовательских работ устанавливается 14 кегль. Если же объем документа внушительный, тогда рациональнее использовать 12 пт. Больше четырнадцати выбирать нельзя. Преподаватель заподозрит вас в желании зрительно увеличить объем. 1,5 межстрочный интервал, но не более. В противном случае, куратор решит, что вы опять-таки решили сжульничать с объемом. Книжная ориентация листа. Альбомная разрешается в случае, когда предусмотрены приложения (иллюстрации, таблицы, графики, схемы, диаграммы). Стандартная установка полей: верхнее и правое – 1,5 см, нижнее – 3 см, левое – 2,5 см. Нередко студенты практикуют увеличение полей для большего количества листов. Как правило, выйти сухим из воды не всегда получается. Хорошо, если отделаетесь только доработкой. Формат листов А4 со стандартной плотностью. Допускается только одностороння печать. Нумерация указывается с третей страницы арабскими цифрами. Номер на титулке не ставится, но в общее количество листов входит. Приложения также остаются без номера.

Далее переходим к титульной странице. Ее правильное оформление так же важно, как и соблюдение структуры всего документа.

Оформление титульного листа

Титулка состоит из следующих элементов:

наименование ВУЗа;

указание факультета, кафедры;

написание вида научного труда, например, «РЕФЕРАТ»;

дисциплина и тема;

данные об исполнителе;

сведения о научном руководителе;

город, год публикации.

Для составления первой страницы выбирают кегль шрифта 14. Вид деятельности пишется прописными буквами.

Оформление других структурных элементов

За титулкой следует содержание. Оно состоит из глав или параграфов, иногда подпунктов. Может оформляться в виде плана.

Далее обозначается введение. Здесь, как и в других видах исследований, определяется актуальность, цели, задачи, объект, предмет.

Основная часть подразумевает разделение на параграфы. Каждый раздел начинается с нового листа. Предложения структурированы, последовательны. Разрешается цитирование со ссылками на источник.

Заключительный блок – итог проделанной работы. Студент пишет, удалось ли достичь поставленных целей, значимость темы для современного общества и т.д. Заголовки выделяются жирным, точка в конце предложения не ставится.

Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Последовательность следующая: законодательная база, нормативно-правовые акты, учебники, монографии, статьи, публикации, электронные ресурсы.

Оформление реферата – процесс кропотливый, но не такой сложный, как кажется. Главное – изучить рекомендации, отнестись к выполнению задания ответственно.