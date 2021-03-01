Как понять невооруженным взглядом, свежие ли апельсины?

Апельсины нужно хранить при комнатной температуре. Эти фрукты богаты витамином С, кальцием и фосфором.

Несмотря на то, что в самые жаркие месяцы лета апельсиновые деревья не плодоносят, к счастью, большую часть года на прилавках супермаркетов и фруктовых лавок можно найти сезонные апельсины. И хотя «младший брат» апельсина мандарин составляет первому серьезную конкуренцию, все-таки апельсин — это любимый фрукт испанцев, именно его они потребляют зимой больше всего.

Мы привыкли, что апельсины можно купить в любое время года, однако в Испании их сезон начинается в середине осени и заканчивается поздней весной, поэтому в другие месяцы апельсины в супермаркетах либо завозные (в основном из Южной Африки) либо те, что до этого хранились в холодильных камерах.

Как выбрать самые вкусные?

Учитывая то, что в большинстве случаев мы покупаем сезонные фрукты и желательно, чтобы они были выращены в той же стране, в которой они продаются, возникает вопрос, насколько они свежие и вкусные. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию несколько советов, благодаря которым вы сможете выбрать лучшие апельсины так же легко и быстро, как выбираете мандарины.

Во-первых, поскольку невооруженным глазом трудно определить, хороший ли апельсин, его нужно понюхать, ведь свежесобранный апельсин сильно пахнет. Конечно, лучше покупать в проверенных местах, где вы точно знаете, что фрукты там свежие. «Свежий апельсин должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес», — заявила Марта Мартинес (Marta Martínez), основательница фермерского хозяйства и одноименного интернет-магазина свежих апельсинов La Calera. Если апельсин немного мягкий на ощупь, то это не значит, что он испорченный, скорее всего, он просто попал на прилавок не сразу после того, как его сорвали с дерева.

В то же время чашелистик апельсина должен быть зеленого цвета. «Я имею в виду зеленую звездочку в верхней части апельсина. Если она не высохла, значит, несколько дней назад апельсин еще висел на дереве», — продолжила Марта Мартинес. Иногда встречаются апельсины с листьями, и если они еще не сморщились, это говорит о том, что такие плоды были собраны в течение 48 часов до того, как они оказались на полке магазина.

Корка апельсина — это еще один момент, на который следует обратить внимание. Она должна быть яркого цвета и однородной по структуре, однако не стоит на этом зацикливаться. «Иногда на кожице апельсинов можно увидеть повреждения, и по этой причине покупатели часто считают их бракованными. Тем не менее, если кожица на этом месте уже затянулась и высохла, то это никак не влияет на качество плода», — сообщила эксперт.

Марта Мартинес объяснила, что, в отличие от других фруктов, таких как бананы или авокадо, цитрусовые созревают на дереве и почти не дозревают после сбора, поэтому лучше всего «собирать апельсины по заказу — это позволяет оставаться им свежими до тех пор, пока их не употребят в пищу».

Сколько могут лежать апельсины?

Часто мы закупаемся про запас, не зная наверняка, через сколько мы сможем все это съесть. Если эта история про вас и если вы купили много апельсинов, то главный специалист La Calera заверила нас, что при правильном хранении они будут оставаться свежими и в хорошем состоянии до нескольких недель. Она рекомендует хранить их в прохладном проветриваемом помещении, вдали от источников влаги и тепла, и лучше отдельно от других фруктов: «Апельсины могут спокойно пролежать несколько дней в вазе с фруктами, однако если вы понимаете, что в течение этого времени вы их не съедите, то лучше положить их в холодильник — цитрусовые прекрасно хранятся при 4-5 градусах тепла». Конечно, старайтесь, чтобы воздействие холода не было прямым, если есть возможность, положите апельсины в ящик.

Польза апельсинов

Апельсиновое дерево пришло к нам с юго-востока Китая и севера Мьянмы, появилось в Средиземноморье около трех тысяч лет назад и с тех пор благополучно там произрастает. В Испанию апельсиновое дерево в X веке завезли арабы и начали разводить его на юге страны, хотя сладкий сорт апельсина появился только в 1450 году. С того момента он распространился по всей Европе, где стал наиболее популярным в XV веке.

Эти цитрусовые богаты водой (88,6 г на 100 г апельсинов), витамином С (50 мг), калием (200 мг), магнием (12 мг), фосфором (28 мг) и кальцием (36 мг). Кроме того, апельсины препятствуют старению, помогают при кашле, укрепляют кости и способствуют выработке коллагена. Они сытные и оказывают антидепрессивное воздействие на организм.

Апельсины — это не просто фрукт, который едят очищенным на десерт. Их используют при приготовлении вкусных блюд, таких как апельсиновый крем, апельсиновое ПП-печенье или апельсиново-имбирный чизкейк. Они входят в состав ингредиентов для различных соусов, мороженого и пирожных макарун, украшенных шоколадом и засахаренным апельсином.

Мелисса Гонсалес (Melissa González)

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