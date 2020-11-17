Как получить выплату по ОСАГО, если виновник скрылся: пошаговый план действий

Как получить выплату по ОСАГО при ДТП, если участник скрылся

Дорожное транспортное происшествие или ДТП всегда является стрессом для водителя, еще большим потрясением может стать, если виновник ДТП скрылся. Что делать в такой ситуации, как получить страховую выплату по полису ОСАГО и вообще можно ли ее получить?

Самое главное, что надо сделать, вернее чего не надо делать, то это не пытаться догнать виновника аварии, поскольку покинув место ДТП, вы становитесь участником аварии и лишаете себя возможности получить выплату и по ОСАГО и по добровольному страхованию автотранспорта (КАСКО), если такой полис имеется. Кроме того вы можете стать причиной другого транспортного происшествия. Поэтому холодная голова в этой ситуации лучший советчик.

Что делать если виновник ДТП решил скрыться

Большим плюсом будет, наличие у вас есть видеорегистратор, если нет, то сфотографируйте виновный автотранспорт на смартфон. Если и то, и другое отсутствует, то постарайтесь запомнить марку, цвет автомобиля, номер транспортного средства, какие-то особенности.

Что делать при ДТП

ДТП

Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие вызвать скорую помощь. После этого вызвать патрульную полицию, сразу сообщив, что второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Сообщите оператору приметы виновника ДТП, в том числе госномер автомобиля. Это может помощь поймать виновника ДТП и значительно упростить выплату.

После вызова Полиции постарайтесь найти свидетелей происшествия, возьмите их контакты, а также обратите внимание на наличие камер наблюдения. Кроме того не лишним будет сфотографировать, ваш поврежденный автотранспорт, с привязкой к местности. В снимке обязательно должна отражаться дата и время снимка.

Кроме того позвонить в свою страховую компанию, сообщить о ДТП и обязательно подчеркнуть, что вы не являетесь его виновником.

Действия после приезда патрульной полиции.

Описать ситуацию, указать, что виновник ДТП скрылся, предоставить всю информацию, которая есть о виновнике ДТП, информацию о свидетелях. Проверить, чтобы эта информация была отражена в протоколе.

После оформления протокола необходимо поехать в ближайшее отделение полиции и написать заявление о розыске скрывшегося участника аварии. И не забудьте получить справку о ДТП и экземпляр протокола.

Кто и сколько выплатит, если участник ДТП скрылся?

Все зависит от того как дальше развивалось событие. Если виновник ДТ найден, и имеет полис ОСАГО оформленный должным образом, выплата возмещения будет осуществляться в обычном порядке страховой компанией, в которой виновник аварии приобрел полис.

Если виновник ДТП найден, но у него нет полиса ОСАГО, то он сам должен возместить нанесенный ущерб. Это может быть сделано или добровольно или по решению суда.

В случае если виновник ДТП не найден, то следует обратить в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, которое осуществляет выплаты в таких случаях. Но Бюро поможет только, если у вас есть действующий полис ОСАГО, который можно приобрести на BritishInsurace.

Однако выплата будет произведена только за ущерб жизни и здоровью водителя и пассажиров пострадавшего транспортного средства или пострадавшего пешехода. Максимальный размер выплаты, согласно законодательству составляет 260 тыс. грн. А вот ремонт автомобиля придется делать самому. Страховая компания, осуществит выплату только при наличии договора КАСКО.

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