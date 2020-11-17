Как получить выплату по ОСАГО, если виновник скрылся: пошаговый план действий

Дорожное транспортное происшествие или ДТП всегда является стрессом для водителя, еще большим потрясением может стать, если виновник ДТП скрылся. Что делать в такой ситуации, как получить страховую выплату по полису ОСАГО и вообще можно ли ее получить?

Самое главное, что надо сделать, вернее чего не надо делать, то это не пытаться догнать виновника аварии, поскольку покинув место ДТП, вы становитесь участником аварии и лишаете себя возможности получить выплату и по ОСАГО и по добровольному страхованию автотранспорта (КАСКО), если такой полис имеется. Кроме того вы можете стать причиной другого транспортного происшествия. Поэтому холодная голова в этой ситуации лучший советчик.

Что делать если виновник ДТП решил скрыться

Большим плюсом будет, наличие у вас есть видеорегистратор, если нет, то сфотографируйте виновный автотранспорт на смартфон. Если и то, и другое отсутствует, то постарайтесь запомнить марку, цвет автомобиля, номер транспортного средства, какие-то особенности.

Что делать при ДТП

Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие вызвать скорую помощь. После этого вызвать патрульную полицию, сразу сообщив, что второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Сообщите оператору приметы виновника ДТП, в том числе госномер автомобиля. Это может помощь поймать виновника ДТП и значительно упростить выплату.

После вызова Полиции постарайтесь найти свидетелей происшествия, возьмите их контакты, а также обратите внимание на наличие камер наблюдения. Кроме того не лишним будет сфотографировать, ваш поврежденный автотранспорт, с привязкой к местности. В снимке обязательно должна отражаться дата и время снимка.

Кроме того позвонить в свою страховую компанию, сообщить о ДТП и обязательно подчеркнуть, что вы не являетесь его виновником.

Действия после приезда патрульной полиции.

Описать ситуацию, указать, что виновник ДТП скрылся, предоставить всю информацию, которая есть о виновнике ДТП, информацию о свидетелях. Проверить, чтобы эта информация была отражена в протоколе.

После оформления протокола необходимо поехать в ближайшее отделение полиции и написать заявление о розыске скрывшегося участника аварии. И не забудьте получить справку о ДТП и экземпляр протокола.

Кто и сколько выплатит, если участник ДТП скрылся?

Все зависит от того как дальше развивалось событие. Если виновник ДТ найден, и имеет полис ОСАГО оформленный должным образом, выплата возмещения будет осуществляться в обычном порядке страховой компанией, в которой виновник аварии приобрел полис.

Если виновник ДТП найден, но у него нет полиса ОСАГО, то он сам должен возместить нанесенный ущерб. Это может быть сделано или добровольно или по решению суда.

В случае если виновник ДТП не найден, то следует обратить в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, которое осуществляет выплаты в таких случаях. Но Бюро поможет только, если у вас есть действующий полис ОСАГО, который можно приобрести на BritishInsurace.

Однако выплата будет произведена только за ущерб жизни и здоровью водителя и пассажиров пострадавшего транспортного средства или пострадавшего пешехода. Максимальный размер выплаты, согласно законодательству составляет 260 тыс. грн. А вот ремонт автомобиля придется делать самому. Страховая компания, осуществит выплату только при наличии договора КАСКО.