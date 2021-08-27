Как получить кредит онлайн под залог автомобиля?

На сегодняшний день многие люди против того, чтобы тратить свое время на посещение банков для заполнения различных заявок. Им намного проще получить кредит онлайн. И это вполне здравое решение, ведь достаточно просто составить заявку и побеседовать с менеджером по телефону. Причем, выбрать программу кредитования можно со всей России, а не ограничиваться теми, что предлагает конкретное банковское отделение.

Особенности получения кредитов онлайн

Современные реалии позволяют даже взять онлайн кредит залог авто в котором играет роль фактора, снижающего процентную ставку. Это очень удобно, ведь практически всеми процедурами банк занимается самостоятельно. клиенту нужно только своевременно связываться с представителем, например, отвечать на его звонки, и подписать ряд согласий.

Какие требования банки предъявляют к заемщикам и транспортным средствам?

Чтобы получить кредит, необходимо соответствие ряду требований:

Транспортное средство может относиться к категории легковых и грузовых автомобилей. Допускается также использование водного транспорта, но эти условия оговариваются в индивидуальном порядке. В обязательном порядке автомобиль должен находиться в исправном состоянии. Если он не на ходу, то никто не станет выдавать кредит под такой залог. Возраст транспортного средства должен составлять не более 15 лет. Однако, данная планка не является окончательной. Иногда устанавливается и возрастной порог в 10 лет. Эти условия целесообразно уточнять у представителя банка. Особые требования предъявляются и к возрасту заемщика. Он не должен быть старше 70 лет (на момент полного возврата кредита) и не должен быть младше 18 лет (иногда 21 года). У заемщика должно иметься гражданство РФ и паспорт гражданина РФ. В случае, если клиент является иностранцем, то для него предусмотрена другая программа кредитования.

Таким образом, требования довольно простые. Соблюдая их, получить деньги достаточно просто.

Как это работает?

Потенциальный заемщик оформляет заявку на кредит. В ней он указывает полные сведения о себе, транспортном средстве, которое станет предметом залог и пр. Анкета отправляется в систему на обработку. При необходимости с клиентом свяжется менеджер. Банк выносит решение. Представитель компании выдает заемщику карту и помогает в заполнении пакета документов Проводится процедура регистрации залога. Деньги перечисляются на выданную клиенту карту.

Далее потребуется своевременно вносить ежемесячные платежи, не допуская просрочек.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.