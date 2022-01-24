Как подготовить подарок ко Дню Святого Валентина

Валентинов день – время говорить о любви. Способов выражения этого прекрасного чувства есть много, но милый сюрприз 14 февраля способен без слов рассказать о появляющейся нежной симпатии или уже разгоревшейся страсти. Прекрасным «рассказчиком» о чувствах станет правильно подобранный букет. Студия «Кот и клевер» готова удивить оригинально оформленной цветочной композицией и ее быстрой доставкой.

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композиции «сердца из цветов»;

съедобные букеты;

игрушки из цветов.

Усилить впечатление от поздравления поможет дополнение к любому букету:

красочные воздушные шарики;

плюшевые мишки;

наборы сладостей;

фруктовые корзины;

изящные деревянные топперы.

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Где заказать доставку цветов

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Доставка свежих букетов и фруктов, съедобных подарков давно заслужила доверие клиентов, ведь заказ доставляется в идеальном состоянии, при этом заказать такую услугу легко через сайт из любой точки мира, если вы по какой-либо причине находитесь не рядом.

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