Как питаться, чтобы «туман в голове» рассеялся

Многим знакомо такое чувство, когда просто невозможно сосредоточиться. Может быть, вы входите в комнату и вдруг понимаете, что забыли, зачем вошли. Или, возможно, вы застряли в середине какого-либо проекта и просто не в состоянии двинуться дальше. При этом вас не покидает ощущение тумана в голове. Знаете, в чем дело? Вполне вероятно, это когнитивная дисфункция.

Скорее всего, когнитивная дисфункция является симптомом какого-то процесса, происходящего в вашем организме. И даже тройной эспрессо не способен вывести вас из этого состояния. Прежде всего, нужно разобраться в причинах. Для начала следует убедиться в отсутствии серьезных заболеваний.

«Когнитивная дисфункция – это симптом, который может быть связан с несколькими расстройствами, возможно, серьезными», – рассказывает Анна Даннахи, диетолог из Скотсдейла, штат Аризона. – Чаще всего о ней сообщают люди с такими аутоимунными заболеваниями как целиакия, тиреоидит Хашимото, фибромиалгия и т.п.»

По словам доктора Шреи Радж, нейропсихиатра из Центра медицины мозга в Бостоне, среди других потенциальных причин можно назвать тревожное расстройство или депрессию, гипотиреоз и синдром апноэ во сне. Если у вас положительный тест на коронавирус, есть также вероятность, что речь идет об осложнениях Covid-19.

Впрочем, возможно, что во всем виновата неправильная диета.

«Скорее всего, ваш организм получает слишком много определенных веществ, таких как алкоголь, сахар, молочные продукты, глютен или полуфабрикаты, и недостаточно других веществ», – говорит доктор Аня Сигети, основатель специализированного ресурса Back to Health Functional Medicine. – Когнитивная дисфункция может указывать на то, что вашему организму не хватает питательных веществ, имеет место обезвоживание и/или дисбаланс желудочно-кишечных бактерий».

Что есть и пить, если у вас когнитивная дисфункция?

Просто поразительно, как много могут сделать для вашего мозга такие простые вещи как дополнительный сон, физические упражнения и здоровая диета, однако есть несколько продуктов и питательных веществ, которые могут помочь вам бороться с когнитивной дисфункцией.

Вода

Ежедневный стакан воды (а лучше восемь стаканов) вернут вас на путь к большей продуктивности мозга. «Даже при легкой степени обезвоживания мозг должен выдержать большую нагрузку для выполнения одной и той же когнитивной работы по сравнению с нормальным состоянием, – говорит Сигети. – Стремитесь выпивать ежедневно такое количество воды в унциях, которое соответствует массе вашего тела в фунтах (то есть приблизительно 2 литра воды на 70 килограммов веса)».

Яйца

Куриные яйца содержат витамин В12, играющий жизненно важную роль для нормального функционирования нервной системы. Он улучшает память и снижает степень когнитивной дисфункции. Вы можете получить этот важнейший витамин из говядины или баранины травяного откорма, тунца, лосося и сардин, а также пищевых дрожжей.

Грибы

«Существует довольно много исследований, авторы которых связывают грибы и здоровье мозга, а также когнитивную функцию, – говорит Анна Даннахи. Однако, вместо белых шампиньонов она советует включить в свой рацион такие виды грибов как рейши, (известные также под названиями ганодерма и лакированный тутовник, китайский гриб), майтаке (грифола курчавая) и ежовик гребенчатый (львиная грива). Их можно приобретать в свежем или сушеном виде и добавлять в супы или иные горячие блюда.

Зеленолистные овощи

Снова и снова исследования показывают, что чем более интенсивна окраска растения, тем оно полезней для организма, что в особенности справедливо для зеленолистных овощей. «Они особенно богаты полифенольными антиоксидантами, которые могут защищать мозг», – говорит Даннахи. Кроме того, по ее словам, зелень является частью так называемой диеты MIND. Это сочетание средиземноморской диеты (Mediterranean diet) и противогипертонической диеты DASH. Цель этой диеты – помочь мозгу в его когнитивных функциях. Имеются научные данные о том, что она снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Шоколад

«Какао, или очень темный шоколад, может улучшать кровоснабжение мозга и обеспечение его тканей кислородом, тем самым повышая уровень эндорфинов, которые способны улучшать ментальное состояние человека. Диетологи рекомендуют добавлять несладкий какао-порошок в смузи или посыпать молотым какао традиционную утреннюю овсянку.

Куркума

«Лучше всего свежая, – говорит Даннахи об этом хорошо известном противовоспалительном средстве. – Натрите корень куркумы на терке или мелко нарежьте, а затем добавляйте в супы и карри. Я люблю также добавлять ее в маринад для овощей. Но не забывайте, что куркума лучше усваивается в присутствии небольшого количества жира и перца».

Зеленый чай

Регулярно употребляя этот напиток, вы пополняете запас L-теанина, аминокислоты, которая, по словам Даннахи, «одновременно придает бодрость и расслабляет мозг». Если вы не любите чай, можно попробовать биологически активные добавки, содержащие L-теанин.

Игорь Абрамов

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