Курорт на западном берегу Крыма, который тянется небольшой линией вдоль берега Каламитского залива и заманивает в свой сети туристов со всех концов земли. Чтобы организовать отдых в Евпатории, много денег не нужно: цены в 2021 году ничуть не выше прошлогодних, к тому же они не превышают среднюю стоимость по Крыму в целом. Если постараться, то можно отдохнуть наиболее бюджетно. Ориентируйтесь на сайты, предлагающие жилье без посредников — выйдет значительно дешевле, нежели путевки, заказанные через турагентства (подобные схемы предполагают комиссию, и следовательно, внушительные и неоправданные переплаты).

Где разместиться?

Если более подробно раскрывать тему размещения на время отпуска, стоит отметить: наиболее востребованы в Евпатории гостевые дома — https://privettur.ru/evpatoriya/gostevye_doma/, и не случайно. При достаточно высоком уровне цены на них не столь велики, хотя, конечно, несопоставимы с частным сектором. Одними из самых дорогих являются отели и гостиницы, работающие по системе «всё включено» — именно такие варианты чаще всего предлагают лучшие туры. Не самым дешевым, но вполне достойными считаются базы отдыха, пансионаты и санатории. Туристы обожают выбраться жилье у моря или останавливаться в объектах с собственным пляжем — курорт предлагает множество таких вариантов, однако спрос велик, поэтому «забить» место лучше наперед. Раннее бронирование онлайн предлагает множество ресурсов. https://privettur.ru/evpatoriya/chastnyi_sektor/ — частный сектор с бассейном в Евпатории с подробной информацией и фотографиями объектов, отзывами туристов и конкретными расценками за дома и квартиры вы найдете на сайте «Привет Тур».

Климатические условия

Сезон начинается в июне и заканчивается к концу сентября. Главное — солнце хватит с лихвой всем! Евпатория — это лучшее место для отдыха с детьми, именно такое направление получил город в советское время. И все благодаря безупречному климату — он в лучшей степени подходит для лечения детей, особенно это касается вопросов опорно-двигательного аппарата.

Здесь сухой степной воздух, который почти не дает шансов заболеть. К тому же отсутствие повышенной влажности позволяет спокойно переносить летний зной. Пожалуй, климат становится одним из важнейших показателей, который с лихвой перекрывает недостатки курортного городка — не лучшая транспортная доступность и малое количество культурно-исторических памятников.

Купальный сезон открывается позже фактического, поскольку вода в море прогревается до +22°C лишь к середине июня. Дело в ветрах в запада и севера, которые пригоняют на побережье холодные волны из открытого моря. Однако благодаря мелководью такая температура держится долго. Если вы до сих пор думаете, куда поехать летом, выбор очевиден!