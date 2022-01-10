Как определиться с выбором косметики в магазине: отзывы — оптимальное решение!

Как не ошибиться в выборе косметики? Каждая покупательница сталкивается с непростым выбором при посещении магазина. Ведь в рекламе компании стараются представить свою продукцию в положительном свете. С продавцами консультантами также бывают сложности. Знать все о каждом товаре, представленном в магазине, весьма непросто. Конечно, со временем оно запоминается. Но текучка персонала в розничных магазинах велика. А план по продажам им делать надо. Поэтому сложно получить необходимую информацию о недостатках того или иного косметического средства у продавца.

Конечно, в магазинах выставляются тестеры. Однако, краситься тестерами не гигиенично. Косметику для ухода также сложно оценить в долгосрочной перспективе, если оценивать ее исключительно по тестерам.

Важно также понимать, что часто компании по производству косметики применяют различные маркетинговые ходы для того, чтобы их продукция была представлена в более выгодном свете.

С какими недостатками косметики приходится сталкиваться покупательницам?

Неудобная упаковка;

тушь осыпается;

помада плохо ложиться;

тушь не нанести на ресницы нормально, появляются комочки;

лак для ногтей быстро скалывается.

Правильный выбор сделать помогут отзывы о косметике.

Люди пишут отзывы о косметике https://kozr.net/kosmetika/, опираясь на личный опыт использования той или иной продукции. Именно отзыв, написанный живым человеком, содержит правдивую информацию обо всех недостатках товара, который планируется к покупке. Мнение о косметике может быть как субъективным, так и объективным.

Субъективное мнение в отзывах о косетике

К нему надо относиться наиболее внимательно. Одной женщине очень нравится сладкий запах, другой он кажется приторным. Может быть и такое, что женщина купила крем, который не подходит именно ее коже. Конечно же, крем не дал нужного эффекта и поэтому женщина оставила нелестный отзыв. А вся проблема всего лишь в ошибке выбора.

Объективное мнение в отзывх покупателей

А вот тут все более четко и ясно. Любая покупательница косметики четко и ясно может описать все недостатки. Тушь осыпается или ложится комочками? Бутылка геля для душа плохо открывается? Помада не той консистенции? О всех таких недостатках может объективно написать любая женщина.

Обратите внимание и на сайт отзывов, такой как kozr.net. На нем должны располагаться фото, которые делают сами авторы. Кроме того, на отзывы не должны оказывать влияние производители и продавцы косметики. Важно читать реальные отзывы от реальных людей. Именно после прочтения отзывов можно принять решение о том, стоит ли покупать ту или иную косметику или лучше воздержаться от покупки.