Как определить степень поражения печени при гепатите С

В последнее время отмечается увеличение роста количества болезней печени. Они очень опасны из-за того, что на ранней степени заболевания протекают практически без симптомов или они слабо выражены и похожи на проявления простудных заболеваний.

При обращении к специалисту изменения, произошедшие в организме, корректируются достаточно сложно и необходимо серьезно пролечиться. Профилактикой также не следует пренебрегать.

Есть две степени поражения печени при ВГС:

Острая форма. Хроническая стадия.

В большинстве случаев гепатит С диагностируется уже во время развития хронической формы с приобретением осложнений и патологий.

Несколько десятилетий терапия проводилась малоэффективными лекарственными средствами интерфероном в сочетании с рибавирином. Длительное время не было вирусологического ответа и лечение сопровождалось тяжелыми побочными реакциями, которые выдерживали не все пациенты.

После появления новых противовирусных препаратов с прямым непосредственным действием на инфекцию, эра интерферона закончилась.

Курс лечения Софосбувир и Ледипасвир приводит к выздоровлению 97-100% заболевших людей. Прием препаратов занимает не очень продолжительное время по сравнению с интерфероновой терапией – от 12 до 24 недель.

Как узнать, что печень не в порядке

Проблема диагностирования болезни печени состоит в том, что этот орган не обладает нервными окончаниями, болевые ощущения не воспринимаются и сложно понять, что инфекция поразила организм.

Однако есть косвенные признаки, по которым можно узнать, что печень сообщает нам о проблемах.

На что следует обратить внимание и насторожиться.

Прислушайтесь к себе и пройдите обследование при таких проявлениях:

частая слабость с утомляемостью. Если нет предпосылок для простудных заболеваний, у человека все в порядке со сном, но он все же устает без видимой причины. Это свидетельствует об отравлении организма, с которым перестала справляться печень, отвечающая за этот аспект;

болит правое подреберье. Это также свидетельство неполадок с печенью. Нервными окончаниями обладает, на самом деле, только покрывающая печень оболочка и при увеличении органа она натягивается, появляются ноющие тупые, не острые боли. Они усиливаются во время движения и отдаются в область правой лопатки и спины;

ощущение постоянной тяжести справа сбоку живота. Могут развиваться на начальной стадии цирроз и опухоли;

кожа считается зеркалом, отображающем зоровье печени и всего организма в целом. Это происходит из-за того, что токсины перестают разрушаться и выделительный орган кожный покров принимает на себя работу печени. И в результате происходят сбои;

появление сосудистых звездочек. От их количества напрямую зависит степень поражения. Серьезное беспокойство должно вызвать их обнаружение в районе спины или щек;

появляется нехарактерная ранее для человека пигментация. Это всегда свидетельствует о неполадках в работе печени;

кожный покров от легкого надавливания приобретает синяки. Это говорит о том, что кровь плохо свертывается и существует повышенная капиллярная ломкость.

Симптомы поражения печени с наличием цирроза

О присутствии этой патологии можно узнать по таким признакам: