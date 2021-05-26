На оформление кредита в банке может уйти до нескольких недель. Представители компании запрашивают кучу документов и проверяют потенциального клиента по нескольким статьям. Через МФО по ссылке www.orelbanks.ru/zaim-po-telefony.php можно взять займ через телефон и сделать это за 20 минут.

Как получить микрокредит по телефону

Взять потребительский кредит на несколько миллионов через МФК не получится. Эти организации изначально ориентированы на работу с малыми суммами. Взамен пользователь получает лояльные условия оформления:

Нужно выбрать одну из МФК. Для начала лучше сравнить предложения от нескольких компаний, чтобы определиться с оптимальным.

Нужно верифицировать профиль через телефон. В личной анкете от посетителя запрашивается только базовая паспортная информация. Справок с работы не понадобится.

Нужно дождаться ответа. Если все в порядке, сайт микрофинансовой организации предложит выбрать один из тарифов. После этого средства в течение пары минут поступят на банковскую карту или электронный кошелек.

Интерфейс современных МФО интуитивен. Клиентам предлагается подробная пошаговая инструкция. Предварительно стоит проверить лицензию от ЦБ РФ. На безопасное кредитование можно рассчитывать только в сертифицированных сервисах.

В чем плюсы займов по звонку

Работать с сайтом не обязательно. У каждой микрокредитной организации есть контактный номер. Клиент может позвонить, уточнить действующие тарифы и выбрать подходящий.

Сотрудничество с МФО дает несколько плюсов:

Набор документов минимален. Пользователю нужен только паспорт. Никакую дополнительную информацию подтверждать не придется.

Средства перечисляются моментально. На всю процедуру проверки и выдачи редко уходит более 10-15 минут.

Выгодные условия. Новички в современных микрофинансовых организациях могут брать ссуды под 0%. Это дает возможность не переплачивать лишние деньги.

Комфортная обстановка. Взять в долг можно через телефон. Все, что нужно, это доступ в Интернет. На оформление заявки уходит 2-3 клика.

Динамичные лимиты. Доступная сумма зависит от активности клиента. Если своевременно погасить сразу несколько микрокредитов, можно без проблем взять в долг до 100000 руб. на длительный срок.

Кредитная история, открытие просрочек не влияет на шансы заемщика. Эта информация представителями МФК попросту не проверяется.

Когда взятие займа – это актуально

Оформление микрокредита помогает решить внезапные финансовые трудности. Это может быть оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, оплата штрафов или приобретение лекарств. Когда нет возможности дождаться зарплаты или аванса, а банки отказывают, сотрудничество с МФО становится выгодной альтернативой.

Профессиональные компании предлагают клиентам страховку. Если кредит берется срочно, не факт, что удастся погасить его в короткий срок. Поэтому новички могут чуть отсрочить погашение долга и перенести первые даты платежей.