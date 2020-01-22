Когда впервые появился AIDS(СПИД), это была чрезвычайно загадочная болезнь. Последние 30 лет исследователи многое узнали о том, как он передается – и предотвращается.

Как ВИЧ передается

Наиболее распространенные пути HIV, когда:

не пользуются презервативом во время секса с инфицированным человеком;

имеют несколько половых партнеров;

делятся иглами, шприцами, водой для полоскания, другим оборудованием, используемым для приготовления наркотиков.

В прошлом СПИД передавался в основном путем инфузий крови, но этот тип передачи сейчас маловероятен – он проверялся на ВИЧ на протяжении десятилетий.

Были опасения по поводу передачи AIDS от совместного использования бритвы или зубной щетки с инфицированным человеком, но этот фактический риск очень низок.

Доктора говорят: «Здравый смысл заключается в том, что может быть немного микроскопической крови на бритве или зубной щетке, так зачем рисковать?»

Как предотвратить распространение ВИЧ

Важно знать, насколько распространены факторы риска вируса иммунодефицита человека и СПИДа в вашем сообществе. Это дает информацию о том, как защитить себя.

ВИЧ более распространен в крупных городах, где люди не знакомы, в отличие от небольших поселках, где все знают друг друга. Существует вероятность злоупотребления наркотиками в крупных городских районах. Но жизнь в маленьком городе не гарантирует защиту от ВИЧ, нужно заниматься безопасным сексом, где бы вы ни жили.

Терапия

Появление медикаментозного лечения, известного как антиретровирусная терапия, помогло остановить эпидемию.

Эти препараты не только помогают предотвратить превращение ВИЧ в СПИД, но и снижают вирусную нагрузку до такой степени, что инфицированные пациенты с меньшей вероятностью передают фаг.

Tenofovir, который входит в нижеперечисленные микстуры:

Taffic;

Tenvir Em;

Teravir;

Tafnat,

является инновационным индийским медвеществом, обеспечивающим положительный результат при борьбе с ВИЧ.

Приобрести, по приемлемой цене, указанные медикаменты в Российской Федерации можно через интернет в онлайн-аптеке “Индия Хелп”.

Однако они не обеспечивают 100-процентную защиту, поэтому лучше всего использовать презерватив.

Это относится даже если вы считаете себя частью моногамной пары. Слишком часто люди не знают о ВИЧ-статусе партнера. У людей может быть HIV, даже если они казались совершенно здоровыми в течение многих лет.

Единственный способ узнать, – пройти тестирование. И даже если у обоих партнеров отрицательный результат, ситуация может измениться позже – один человек в паре может подумать, что другой все еще моногамен, когда он или она – нет.

ВИЧ не распространяется:

через воздух или воду;

комарами, клещами или другими насекомыми;

через слюну, слезы и пот, которые не смешаны с кровью человека с ВИЧ;

посредством рукопожатия, обнимания;

когда вы делитесь посудой или стаканами;

через питьевые фонтанчики.

А также другие сексуальные действия, которые не включают обмен жидкостей организма например – касание.

Вирус иммунодефицита человека не передается через здоровую, неповрежденную кожу.

HIV – СПИД

AIDS, является наиболее прогрессивной стадией ВИЧ-инфекции. Если у вас ВИЧ и вы не проходите курс лечения, в конечном итоге иммунная система организма ослабнет, и будет последующая стадия – СПИД.

У индивидуумов с этой фазой болезни настолько сильно повреждена иммунная система, что они получают ряд тяжелых заболеваний, называемые оппортунистическими инфекциями.

HIV-отрицательные люди могут предотвратить заражение ВИЧ с помощью PrEP (профилактика до контакта).

Постконтактная профилактика (PEP) – это способ предотвратить заражение после недавнего возможного воздействия фага.