Как мировые новости влияют на валютный рынок

Стоимость любой валюты на Форекс во многом определяется событиями, происходящими в мире. Это справедливо для крупных политических и экономических новостей, и нередко события в одной стране могут влиять на валюты других государств. Например, курс евро к доллару может меняться из-за войн или природных катаклизмов, происходящих в странах, где эти валюты не являются основными.

Какие новости могут иметь значение

Прямое или косвенное влияние на состояние рынка могут оказать любые новости, которые по степени такого влияния делятся на три типа:

«Слабые» (не играют роли для рынка).

«Средние» (влияние – незначительное или отсутствует).

«Сильные» (приводят к существенному изменению ситуации на финансовых биржах).

Большинство важных для рынка новостей публикуются онлайн различными информационными ресурсами. Но так как новостей каждый день очень много и не все из них важны для трейдеров, некоторые из них не публикуются.

Аналитические агентства, которые на основе таких новостей прогнозируют поведение рынка, в зависимости от их вида могут формировать краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Первые касаются только конкретного рабочего дня, вторые же могут оставаться актуальными недели и месяцы.

Каждый трейдер должен вести экономический календарь, в котором такие новости будут фиксироваться. Такая информация может помогать составлять прогнозы самостоятельно. Такая аналитическая деятельность должна проводиться как опытными пользователями, так и новичками. Эти действия позволят правильно оценить риски и избежать серьезных убытков.

Особенности работы в выходные дни

Большинство трейдеров (особенно те, для которых валютный рынок является основным источником дохода) в выходные предпочитают не работать, но сами биржи в выходные и праздничные дни функционируют. Активность трейдеров в это время низкая, сделок совершается меньше, поэтому движения рынка – слабые.

Часто брокерские конторы блокируют возможность работы в такие дни, но за дополнительную комиссию трейдеры могут работать в выходные. Специалисты же склоняются к тому, что смысла в такой работе нет, к тому же на это время трудно найти адекватные прогнозы, так как все аналитические работы проводятся в основном из расчета на будни.

При желании работать в выходные и праздники трейдерам часто приходится рассчитывать только на результаты собственного анализа.