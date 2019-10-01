Как контролировать микроклимат в лаборатории

Под понятием микроклимата обычно понимают комплекс из трех составляющих: температура, влажность, скорость движения воздуха. Эти параметры важны для комфортного пребывания персонала в помещении, а также влияют на качество выполняемых работ. Поэтому необходимость их контроля установлена на государственном уровне и прописана в нормативных документах.

На микроклимат влияет большое количество факторов, начиная от состояния самого здания (бетонное, кирпичное, старое, новое и т.д.), до времени года, количества задействованных сотрудников и видов проводимых испытаний.

Контролируемые параметры и приборы измерения

Температура в лаборатории измеряется двух видов: воздуха и поверхностей.

Первый параметр оказывает огромное влияние на состояние людей. Работа в условиях слишком низких или чрезмерно высоких температур не только вызывает дискомфорт, но и может негативно сказываться на здоровье. В связи с этим, выделяют два уровня температуры воздуха: оптимальный и допустимый. При первом находиться в помещении максимально комфортно, он лучше всего способствует продуктивному рабочему процессу. Второй сказывается на самочувствии людей, но без ущерба для здоровья.

Потребность измерять температуру поверхностей возникает только там, где задействованы приборы выделяющие тепло: горелки, печи, экраны, техоборудование и ограждающие сооружения. Этот параметр важен с точки зрения лабораторного процесса и может повлиять на результат работ.

Для измерения и контроля температуры используют как обычные термометры, так и более современные автоматические датчики. Последние удобны возможностью удаленного контроля (применяют зонды) и наличием дисплея. Кроме того, такие устройства зачастую измеряют не один параметр, а два и более. Например, на сайте Аквааналитик имеются в наличии спаренные датчики, вторым параметром измерения которых является влажность.

Высокая точность современного оборудования позволяет использовать его в условиях, где требуется особо надёжный контроль: фармлабораториях, чистых комнатах, инкубаторах.

Влажность бывает абсолютной, максимальной и относительной. Слишком сухой или наоборот перенасыщенный влагой воздух сказывается как на самочувствии людей (затруднённое дыхание, пересыхание слизистой носа, жжение глаз), так и на результатах работы. Для её контроля могут быть задействованы гигрометры, психрометры и датчики.

Контроль скорости движения воздушного потока особенно важен в помещениях с наличием сквозного потока или при использовании оборудования для обдува. Несоблюдение норм может привести к переохлаждению.

Возможны различные варианты измерения данного параметра. На сегодняшний день применяют: кататермометры, крыльчатые и чашечные анемометры, сенсорные датчики. Работа последних разнится, и в зависимости от конкретных задач различают высокоточные модели для контроля ламинарных низкоскоростных потоков и универсальные, предназначенные для контроля широкого диапазона скоростей и температур.