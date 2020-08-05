Как и чем вывести крыс из частного дома за 1 день

В частном доме нашествие крыс представляет собой серьезную угрозу. В домохозяйствах, где есть животные, обязательно будут и рассыпанные остатки корма в сараях, поживиться которыми не прочь крысы, и компостные кучи, где любят селиться грызуны. Они портят собранный урожай, могут воровать яйца и поедать маленьких цыплят, забираются в ульи с пчелами. Эти вредители могут быть агрессивными и даже нападать на людей. Они быстро размножаются и хорошо приспосабливаются к любым условиям. Если борьбу не начать вовремя, то вскоре в доме появиться характерный аммиачный запах, разорванные пакеты с едой, испорченная мебель и проводка.

Крыс победить сложнее, чем мышей. Они крупнее – не каждая мышеловка и тем более клеевая ловушка сможет их удержать. Крысы имеют развитый интеллект, что делает борьбу с ними непростой.

Как вывести крыс?

Средство от грызунов в Украине:

Ядовитые приманки

Капканы

Репелленты

Отпугиватели

Яды

Чтобы крыса погибла мгновенно в один день, нужно использовать сильнодействующий яд.

Этот способ может сработать только раз. Заметив, что крыса погибла, остальные никогда больше не будут есть отравленную приманку, как бы щедро вы ее не поливали растительным или арахисовым маслом.

Кроме того, если погибшую от такого яда крысу съест кошка, то отравление будет проявляться и у нее.

Отравленные приманки, используемые сегодня, имеют пролонгированное действие. Их основа – антикоагулянты, уменьшающие свертываемость крови. Это значит, что отрава начинает работать после первого ее поедания, но ее действие начинает видимо проявляться только на 3-5 сутки. Основные формы выпуска таких приманок

Парафиновые брикеты

Зерно

Тестоподобная масса в порционных фильтр-пакетах

Гранулы

Ароматизаторы приманивают крыс, а мумификатор защищает от запаха разложения погибших особей. Раскладывают отраву там, где нет доступа домашних животных – на чердаках, в подвалах и сараях.

Капканы

Покупные и самодельные капканы представлены сегодня в большом ассортименте – от классических деревянных до тех, в которых хищник уничтожается электротоком. Напомним, что приманку нужно помещать в капкан в резиновых перчатках, чтобы не отпугнуть грызуна запахом рук. Но как только крыса попадется в ловушку, остальные ее сородичи будут обходить это приспособление стороной. Даже если оно будет прямо на пути их передвижения.

Репелленты

К ним относят все средства, имеющие запах, который не по нраву крысам. Он не убивает грызуна, а лишь заставляет его уйти. К народным средствам такого действия относятся

Перечная мята

Багульник

Пижма

Можжевельник

Бузина

Мазь Вишневского

Среди репеллентов химического происхождения наиболее популярны средства на основе метилсалицилата и нонивамида, вызывающие у грызунов тошноту и сохраняющие запах до 20 дней после обработки.

Отпугиватели

Звук и свет

Если крыса появилась впервые, и она только обследует вашу территорию (это чаще всего происходит в сумерках), прогнать ее можно с помощью яркого света. Громкий звук, например, топот, музыка из аудиоколонок или громко работающей стиральной машины тоже ей не по нраву. Вопрос в том, насколько он понравится хозяину. При большом количестве вредителей, давно поселившихся в доме, этот метод не сработает.

Ультразвуковой прибор

Единственное средство, которое может продемонстрировать эффект за 1 день. Оно не убивает крысу, а прогоняет ее с участка благодаря излучению ультразвуковых волн определенной частоты. Включенный в розетку прибор вызывает панику у грызунов, они начинают метаться и в конечном итоге покидают помещение. Важно прочитать инструкцию по подбору мощности прибора в зависимости от квадратуры и наилучших местах его размещения.

Иточник: semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90