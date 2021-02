Как Хелене Кристенсен удается так хорошо выглядеть в 52?

Хелена Кристенсен удивляет поклонников снимками в Инстаграме: кажется, с годами она только молодеет. Как ей удается сохранять такую фигуру в 52 года, если она, по ее собственным словам, больше всего на свете любит вкусно поесть?

В книге «„Ненавижу свою шею” и другие мысли о том, каково быть женщиной» (I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being a Woman) Нора Эфрон (Nora Ephron) написала: «О, как я жалею, что не носила бикини круглый год, когда мне было 26. Если эту книгу прямо сейчас держит в руках какая-нибудь молодая читательница, пусть срочно наденет бикини и не снимает, пока не исполнится 34».

Но Хелена Кристенсен (Helena Christensen), которой сейчас 52 года, с этим не согласилась бы.

На фотографии, опубликованной в Инстаграме в четверг, датская супермодель идет по снегу в бледно-розовом бикини, и о таком теле, как у нее, многим 26-летним барышням остается только мечтать.

«Ищем полынью», — подписала она публикацию из двух кадров. На втором фото — еще и ее австралийская овчарка Кума. В комментариях поклонник спрашивает: «Зачем ты это делаешь? Бррр…» Кристенсен отвечает: «Во-первых, это очень полезно для здоровья, но вообще-то мне просто ужасно это нравится».

Супермодель уже очень давно обожает купаться на природе. В предыдущем интервью для Telegraph она рассказывала, насколько целительными для физического и психического здоровья оказались ежедневные купания в реке неподалеку от ее дома к северу от Нью-Йорка. Так почему ей должна была помешать какая-то пустяковая февральская метель?

«Ну, возможно, это потому, что мои предки были викингами, и сама я из страны, где довольно холодно, — говорит она. — Но также я понимаю, что у меня есть глубокая потребность погружаться в воду… позволять ей омывать меня, уносить темные мысли. Это для меня очень духовная и необходимая практика».

Тем из нас, кто менее закален — а может, просто менее духовен, — очень хочется знать, что же именно (помимо генов супермодели, конечно) обеспечило ей такое подтянутое тело. Потому что для большинства карантин означает диван и Netflix.

Танцы на пилоне — вот один из ответов Кристенсен на этот вопрос. Она называет их «невероятно красивым способом использовать свое тело». Но учитывая, что вряд ли многие из нас готовы установить шест у себя посреди гостиной, возможно, другие ее упражнения покажутся вам более полезными.

«Я купила балансировочные мячи и эти ленты-эспандеры, с помощью которых можно тренироваться с собственным весом. Но через первые десять минут… нет, это далось мне непросто. Но я приучила себя регулярно делать все эти выпады, прыжки и приседания».

В интервью для Harper’s Bazaar Кристенсен рассказывает, что любовь к йоге пришла к ней только в среднем возрасте. «У меня ушли годы, чтобы заняться йогой, потому что я не была вовлечена в ее духовную суть, — рассказывает она. — Мне не хотелось идти на занятия и петь мантры, хотя я знала, что многим это очень помогает. Наконец, я нашла место, где смогла проникнуться йогой по-настоящему, и каждый раз я выхожу оттуда вся в поту и с новым зарядом энергии».

Это определенно помогло ей выглядеть моложе. Пролистывая ее Инстаграм, я предполагала, что она публикует старые снимки, но на самом деле эти фотографии сделаны совсем недавно. Может, у нее на чердаке стоит портрет, как у Дориана Грея? Или, может, она изобрела лучший уход за кожей на все времена? В любом случае, ничего странного, что Хелена, по ее словам, совершенно не тревожилась, когда однажды ей исполнилось 40, а потом и 50.

К счастью, еще один спортивный совет, которая она нам дает, — это тратить меньше времени на тренировки. Вместо того чтобы бежать неспешно, но долго, Кристенсен рекомендует бегать небольшое время на предельной скорости.

«Бегите на скорость, а не трусцой, это тут же подстегнет ваш метаболизм и взбодрит организм, очень активно задействует множество групп мышц, — сказала она Harper’s Bazaar. — Я не могу бегать 40 минут по одному и тому же месту, слушая музыку. Я бегаю по 20 минут, но уставая до полусмерти. Я и не плаваю подолгу, методично накручивая по 40 кругов. Я предпочитаю плавать в океане, сражаясь с волнами, а не в бассейне, где постоянно смотришь на часы и через семь минут уже чувствуешь себя измотанной».

Возможно, именно благодаря этим высокоинтенсивным тренировкам Кристенсен и может есть, сколько хочет. «Я люблю еду больше всего на свете… больше, чем семью и друзей, и почти так же сильно, как свою собаку, — сказала она Harper’s Bazaar. — Я готова каждый день ужинать пастой с тоннами пармезана или несколькими белыми трюфелями».

Эти кадры, конечно, напомнили мне еще одну даму 50 с лишним лет, обнажающуюся в снегу. В конце января Элизабет Хёрли (Elizabeth Hurley) выложила еще более дерзкий снимок, на котором она лишь в трусах от бикини и шубе. Эти фотографии немолодых уже женщин, которые в купальниках выглядят сексуальнее, чем в когда-либо, определенно, доказывают, что женщина может быть невероятно желанной в любом возрасте, — концепцию, к которой мы как общество сейчас еще только привыкаем.

Но у них есть и печальный побочный эффект: другие женщины, которые представить не могут ничего ужаснее, чем фотографироваться в бикини посреди долгого, холодного, зимнего карантина, начинают относиться к себе хуже.

Для тех из вас, кто хотел бы и выглядеть как Кристенсен, и вкусно поужинать сегодня вечером, пожалуй, есть небольшое утешение: из-за нынешних ограничений на путешествия никто не увидит нас в бикини еще очень и очень долго.

Мелисса Твигг (Melissa Twigg)

