Как гепатит С убивает миллионы людей

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Infectious Diseases, показывает, что годовая смертность от Hepatitis C превысила общее совокупное число смертей от 60 других инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, пневмококковую болезнь и туберкулез. Кроме того, в исследованиях используются данные свидетельств о смерти, в которых часто занижается информация поэтому вероятно, было даже больше смертей, чем предполагают.

Состояние проблемы

Наибольшее бремя гепатита С ложится на бэби-бумеров – тех, кто родился с 1945 по 1965 год, – многие из которых бессознательно живут с этой инфекцией в течение многих лет. Согласно статистике, многие бэби-бумеры были инфицированы во время медицинских процедур в годы после Второй мировой войны, когда технологии инъекций и переливания крови были не такими безопасными, как сегодня. Без диагностики и лечения у них все чаще развивается рак печени и другие опасные для жизни заболевания, связанные с HCV, и они неосознанно передавать болезнь другим.

«Почему так много индивидуумов умирают от этой предотвратимой и излечимой болезни?» – задаются вопросом доктора. «Как только тестирование и лечение гепатита С станут такими же рутинными, как и при высоком уровне холестерина и раке толстой кишки, мы увидим, как пациенты будут жить долгой и здоровой жизнью, которой они заслуживают» – констатируют врачи.

Опубликованные данные, также указывают на новую волну инфицирования Hepatitis C среди потребителей инъекционных наркотиков. С 2010 года количество острых случаев заражения увеличилось более чем вдвое. Новые случаи были преимущественно среди молодых людей, употреблявших инъекционные наркотики.

«Поскольку у недуга часто мало заметных симптомов, количество новых случаев, вероятно, намного выше, чем сообщается. Из-за ограниченного скрининга и занижения данных. », – сказал Джон У. Уорд, доктор медицины, директор отдела вирусных гепатитов. «Мы должны действовать сейчас, чтобы диагностировать и лечить скрытые инфекции, прежде чем они станут смертельными, и предотвратить новые случаи заражения».

Решение проблемы

Снижение риска вирусного гепатита среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, является важным приоритетом общественного здравоохранения и ключевой задачей во всех странах. Рекомендуется внедрить комплексные профилактические программы для предотвращения передачи недуга. Эти профилактические программы должны включать регулярное тестирование на ВГС, а также на ВГВ и HIV и доступ к лечению наркозависимости, стерильному инъекционному оборудованию, и другим услугам.

Значительное количество инфицированных людей в настоящее время живут с гепатитом С, и примерно половина из них не знают о своей инфекции. Медицинские работники рекомендуют однократное тестирование на HCV для всех, кто родился с 1945 по 1965 год, и регулярное тестирование для других групп высокого риска. После постановки диагноза пациенты могут воспользоваться преимуществами новых, высокоэффективных методов терапии на основе веществ:

Софосбувир;

Даклатасвир;

Лидипасвир;

Велпатасвир.

Которые могут вылечить подавляющее большинство больных за 12 – 24 недели. В Российской Федерации Софосбувир и Даклатасвир, как и другие вышеперечисленный медсредства, можно заказать по приемлемой цене через интернет в онлайн-аптеке “Гепа-нет”.

Нужно стремится использовать все эффективные инструменты, чтобы остановить распространение гепатита C и снизить смертность, связанную с этим заболеванием. Благодаря совместным усилиям врачей на планете, мы можем помочь снизить рост числа новых инфекций и обратить вспять тенденции смертности от ВГС, в конечном итоге гарантируя, что гораздо меньше людей умирает от этой болезни.

Выводы

Исходя из обзора об катастрофического заражения людей на планете гепатитом С, необходимо каждому придерживаться профилактических мер и проходить регулярно диагностику. Хорошая новость состоит в том, что разработанное ранее вещество Софосбувир в комплексе с использованием с другими препаратами прямого действия, позволяет бороться со всеми генотипами ВГС.