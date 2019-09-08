Ученые продемонстрировали то как электронные сигареты могут приводить к редким и ранее неизвестным типам заболевания легких

В эту среду группа ученых из Университета Бэйлор опубликовала исследование, которое показывает что употребление электронных сигарет (вейпинг) может вызывать скопление в легких жировых частиц. Этот накопившийся жир может не только представлять опасность сам по себе но и облегчать проникновение гриппа в организм.

Хотя ранее вейпинг и позиционировался как более здоровая альтернатива курению, однако накопившиеся риски вейпинга понемногу начали проделывать в его истории дыры. Одной из самых больших является более чем 215 случаев «возможно связанных с вейпингом болезней». Во всех этих случаях причины заболеваний все еще остаются неясными, хотя одним из заболеваний вейперов, о которых сообщалось ранее, является липоидная пневмония, которая возникает, когда частицы жира накапливаются в тканях легких.

«Общество должно знать, что помимо добавляемых ароматизаторов и/или никотина, используемые растворители (также известные как электронные соки) вредны для легких», говорит ведущий автор исследования Фарра Хераманд.

На самом деле, эти пока еще ранние результаты могут намекать вейперам на причины их заболевания гриппом этой осенью. Но в более широкой перспективе они начинают объяснять то, каким непредсказуемым образом вейпинг может влиять на легкие.

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