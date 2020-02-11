Как делают растворимый кофе: рассказываем всю правду

Вы удивитесь!

Одни считают растворимый кофе величайшим изобретением человечества, другие воротят нос. Этот напиток был изобретён ещё в XIX веке, но современный процесс изготовления появился только после Второй мировой войны. С тех пор растворимый кофе стремительно распространился по всему миру.

Как же его делают?

Для начала берутся кофейные зёрна сорта робуста, которые большинство заводов приобретают в зелёном виде. Арабика используется редко: этот сорт содержит мало кофеина, и в процессе обработки он испарился бы почти полностью. В робусте кофеина гораздо больше, поэтому она оптимальна для глубокой переработки, которой подвергаются зёрна при создании растворимого кофе.

Итак, зелёные зёрна его перебирают, очищают и сортируют. Затем проводят обжарку; сегодня в этих целях чаще всего используются аппараты, позволяющие провести её в специальных условиях без доступа воздуха.

Степени обжарки могут быть разными. Обжаренные до коричневого цвета зёрна измельчают. Промышленные мельницы позволяют получать разные варианты помола (для растворимого кофе обычно требуется средний).

Перемолотый кофе погружают в экстракционные батареи, которые варят напиток в промышленных объёмах. По сути процесс экстракции мало чем отличается от обычной выварки, и сами батареи тоже напоминают огромную кофеварку с повышенным давлением и постоянными потоками кипятка. Вода циркулирует, вымывая все необходимые вещества из частиц молотого кофе.

Полученный результат называется экстрактом. Его освобождают от взвесей, то есть перемолотые частицы после выварки полностью удаляются.

Дальше есть варианты

Сублимированный кофе производится по технологии «сушка замораживанием». Замороженные кристаллы кофейного экстракта обезвоживаются возгонкой в вакууме. Этот процесс лучше сохраняет составляющие вещества экстракта, но из-за более энергоёмкой технологии он дороже по сравнению с другими видами растворимого кофе.

Сублимированный продукт сильно отличается по внешнему виду. Одинаковые ровные гранулы имеют карамельный цвет и похожи на кофейные зерна. Они не имеют такого резкого запаха, как другие виды.

Порошковый кофе производят по технологии «сушка распылением». Кофейный экстракт распыляется в потоке горячего воздуха, высыхает и превращается в порошок.

Гранулированный кофе производят из порошка, полученного методом распылительной сушки с помощью агрегации, которая представляет собой процесс смачивания порошка для образования гранул.

Всё? Ну, почти. Такой кофе почти лишён аромата, поэтому в него добавляют эфирные масла, чтобы придать ему вкуса. В последнее время часто добавляют микрочастицы молотого кофе.

Вот теперь кофе фасуется и отправляется в продажу. Осталось только заварить и выпить!

А как вы относитесь к растворимому кофе?

Nikita Skorobogatov

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