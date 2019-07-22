Как часто следует менять зубную щетку

Есть один стопроцентный способ определить, когда щетку пора выбрасывать в мусорное ведро.

Если вы не помните, когда в последний раз меняли зубную щетку, это плохой знак. Поверьте, мы вовсе не собираемся вас стыдить, а хотим помочь. Но, предупреждаем: вполне вероятно, что вы захотите выбросить свою зубную щетку еще до того как дочитаете статью.

Чистка зубов, скорее всего, уже давно превратилась для большинства из нас даже не в привычку, а в рефлекс. Проснулись – чистим зубы, готовимся ко сну – снова чистим. Однако, врачи настоятельно советуют внимательно следить за состоянием не только зубов, но и зубной щетки. Если она недостаточно чистая, разве можно ожидать, что такой инструмент может эффективно поддерживать здоровье зубов? По мнению экспертов Американского стоматологического общества, зубную щетку или головку электрической щетки необходимо менять каждые три-четыре месяца. При этом имеется в виду, что она используется дважды в день. Другими словами, разумно отнести зубную щетку к сезонным предметам.

Как сказал стоматолог Кит Арбейтман в беседе с корреспондентом Business Insider, есть один стопроцентный способ определить, когда щетку пора выбрасывать в мусорное ведро: «Как только щетинки начинают загибаться у кончиков, эффективность чистки резко снижается». Арбейтман также рекомендует время от времени просто проводить языком по поверхности зубов после процедуры чистки. Если вы не чувствуете, что ваши «белоснежные жемчужины» приятно скользкие, как обычно, скорее всего, щетка больше не работает.

Возможно, все это кому-то покажется немного смешным. К тому же, ведь три месяца – не особенно долгий срок. Что плохого может случиться, если не обращать внимания на такие мелочи? Оказывается, в щетинки может попадать как-то крайне неприятная дрянь. И это еще мягко сказано. Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году, зубные щетки в ванных комнатах общего пользования могут быть загрязнены фекалиями. По словам одного из авторов исследования, доктора Лонен Абер, держать зубную щетку рядом с отходами жизнедеятельности других людей крайне опасно. Как ни странно, это не является серьезной проблемой для тех, кто живет один. Проблема возникает только в т ом случае, когда эти отходы имеют чужеродное происхождение, потому что они «содержат бактерии или паразиты, которые не являются частью вашей нормальной флоры».

На первый взгляд, самое логичное решение – крышка для зубной щетки, верно? Однако, на самом деле, от нее совсем не так много пользы, как может показаться. «Использование крышки не защищает зубную щетку от роста бактерий и даже, напротив, создает среду, более подходящую для их размножения, сохраняя влажность щетинок и не позволяя им полностью высыхать между процедурами чистки», – говорит доктор Абер. Исследование 2007 года подтвердило этот вывод. Помимо регулярной замены, можно легко защитить зубную щетку от нежелательных загрязнений следующим образом: просто поставьте ее вертикально. «Если вы ставите щетку в стакан и даете ей полностью высохнуть между процедурами чистки, – говорит доктор Арбейтман, – скорее всего, бактерии погибнут, и вы избежите инфекции».

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